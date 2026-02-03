Νέα Πέραμος: Οι αντιφάσεις στην κατάθεση της συντρόφου του 27χρονου που δολοφονήθηκε – «Μακάρι να ήξερα τι έγινε» ξεσπά η μητέρα του

Σε θρίλερ εξελίσσεται η σοκαριστική υπόθεση με την απαγωγή και τη δολοφονία του 27χρονου, η σορός του οποίου εντοπίστηκε σε ρέμα στη Νέα Πέραμο. Οι δράστες τον «άρπαξαν» έξω από το σπίτι της συντρόφου του στην Ελευσίνα 6 μέρες πριν τον σκοτώσουν, ενώ ο πατέρας του καταγγέλλει ότι ο γιος του ήταν μπλεγμένος.

Το κουβάρι της στυγερής υπόθεσης με την απαγωγή και την δολοφονία του νεαρού, ξεκίνησε να ξετυλίγεται τα ξημερώματα της Κυριακής (01.02.2026), όταν εντοπίστηκε η σορός του στη Νέα Πέραμο. Πλέον, σύμφωνα με την ιατροδικαστική, οι δράστες που τον απήγαγαν, μία ώρα πριν τον εκτελέσουν τού έδωσαν τροφή και επιχείρησαν να του βάλουν φωτιά, θέλοντας να σβήσουν οποιαδήποτε ίχνη υπήρχαν στα χέρια του: Αποτυπώματα, τυχόν DNA στα νύχια και σημάδια από δέσιμο.

Παράλληλα, οι άγνωστοι που τον κρατούσαν επί 6 μέρες, τον εκτέλεσαν με 10 σφαίρες πισώπλατα. Η τελευταία μάλιστα ήταν η χαριστική, στο πίσω μέρος του κρανίου του, ενώ εντοπίστηκαν κακώσεις που προκλήθηκαν από δυνατές γροθιές στα χείλη του θύματος αλλά και ανάμεσα στα φρύδια του, πράγμα που «μαρτυρά» ότι οι δολοφόνοι του πρώτα τον βασάνισαν.

Κανείς από τον οικογενειακό και φιλικό κύκλο του 27χρονου δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις στο γιατί κάποιος ή κάποιοι να τον ήθελαν νεκρό. Ο πατέρας του 27χρονου, ωστόσο μιλώντας στο Live News ανέφερε ότι ο γιος του τού είχε εκμυστηρευτεί ότι κινδυνεύει. Μάλιστα, το ίδιο είχε πει για και την μητέρα του η οποία είχε φύγει από την Αθήνα και ζει τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη. «Η πρώην γυναίκα μου και η νύφη μου ξέρουν τι έχει γίνει», είπε με σιγουριά ο πατέρας του θύματος.

Από την πλευρά της, η μητέρα του 27χρονου επιχειρηματία που απήχθη, βασανίστηκε και δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο, ξέσπασε μιλώντας στο Mega, λέγοντας: «Περίμενα να μου πουν “στείλτε λεφτά, έλα εσύ η ίδια εδώ και να φύγει ο γιος σου”. Ούτε μαφιόζους δεν έχουν σκοτώσει με τόσες σφαίρες. Γιατί το δικό μου το αγοράκι;».

Και συμπλήρωσε: «Μακάρι να ήξερα, εγώ η ίδια να πήγαινα να τους έβρισκα. Δεν ξέρετε τι περνάω να μεγαλώνω ένα παιδί τόσα χρόνια. Σας παρακαλώ, μιλήστε αν ξέρετε κάτι, αν είδατε κάτι. Μάνα σας γέννησε. Αυτά τα κτήνη δεν τα γέννησε μάνα. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιοι είναι, γιατί μου τον σκοτώσανε».

Η εταιρεία και ο νεκρός επιχειρηματίας στη Μάνδρα

Όλο και περισσότερα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με τη δολοφονία του 27χρονου, αφού ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, έκανε μια νέα αποκάλυψη σχετικά με την εταιρεία που είχε ανοίξει το θύμα πριν μερικούς μήνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία στέκεται στην παρατήρηση ότι η εταιρία του 27χρονου αποτελεί συνέχεια της εταιρίας που είχε ένας επιχειρηματίας ο οποίος δολοφονήθηκε το 2024 στη Μάνδρα με παρόμοιο τρόπο.

«Να πούμε ότι είναι μία εταιρία που λειτουργούσε αρκετά χρόνια, η οποία παρέχει προσωπικό σε εργοστάσια, εταιρίες της περιοχής. Είναι μία εταιρία με μεγάλα κέρδη. Υπήρχαν ενδείξεις και είχε ερευνήσει η Ελληνική Αστυνομία μήπως από αυτήν την εταιρία γινόταν υφαρπαγή χρημάτων ή εισφορών ή αν δινόταν προσωπικό σε κάποιες εταιρίες προκειμένου κάποιες να αντλήσουν πληροφορίες για τη λειτουργία των εταιριών ούτως ώστε να γίνονται εύκολα διαρρήξεις, επιθέσεις. Σε αυτήν την εταιρία, την είχε ένας 47χρονος που δολοφονήθηκε το 2024 στη Μάνδρα και ένας ακόμα, άτομο αλβανικής καταγωγής», είπε για το θέμα ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Ο Αλβανός είχε θεωρηθεί ύποπτος για τη δολοφονία τότε, το 2024 στη Μάνδρα, γιατί είχε οικονομικές διαφορές στα πλαίσια αυτής της εταιρίας με τον 47χρονο που δολοφονήθηκε τότε. Είναι αυτός που ακούσαμε να χάνει τη ζωή του στο τροχαίο λίγο καιρό αργότερα, τον Απρίλιο του ’24 στην περιοχή της Ελευσίνας. Μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο ήταν ο 27χρονος που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο. Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι ο συγκεκριμένος, που ήξερε και τον Αλβανό, συνέχισε την δραστηριότητα αυτήν και τον Δεκέμβριο του 2025 άνοιξε επίσης μία εταιρία παροχής προσωπικού».

Το θύμα είχε λευκό ποινικό μητρώο και δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές. Πριν από περίπου δύο χρόνια, είχε βγει ζωντανός από τροχαίο στο οποίο είχε σκοτωθεί ένας από τους καλύτερους φίλους του.

Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών, την ίδια στιγμή, αναλύουν καρέ καρέ τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας στα οποία έχει καταγραφεί η πορεία του αυτοκινήτου των κακοποιών που έφερε πλαστές πινακίδες.

Ψάχνουν το κρησφύγετο, εκεί όπου κρατούνταν ο 27χρονος τις τελευταίες ημέρες της ζωής του. Προσπαθούν να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο διαφυγής των δραστών.

Εκτός από το αυτοκίνητο, ούτε το κινητό του θύματος έχει εντοπιστεί. Οι δράστες, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το κατέστρεψαν και το πέταξαν.

Εντύπωση προκαλεί η κατάθεση της συντρόφου του, η οποία δεν συνδέεται κάπως με την υπόθεση, αφού στις αρχές είπε ότι ο 27χρονο το μοιραίο βράδυ λίγο πριν τον απαγάγουν της χτύπησε το κουδούνι. Ωστόσο, σύμφωνα με το βίντεο ντοκουμέντο που εξετάζει η ΕΛΑΣ, το θύμα φαίνεται να περπατά σε πεζοδρόμιο κοντά στο σπίτι της και κατευθείαν να μπαίνει στο αμάξι των απαγωγέων του. Αυτό το νέο στοιχείο, αποτελεί αντίφαση στα λεγόμενα της συντρόφου, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες θα κληθεί ξανά για επαναληπτικές καταθέσεις.