Ελλάδα

Νέα Πέραμος: Νεκρός οδηγός μηχανής – Έπεσε πάνω σε σταματημένο φορτηγό

Πιερία: Τρεις τραυματίες από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων – Υπό την επήρεια αλκοόλ ο ένας οδηγός, σοβαρά μια 64χρονη

Τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα έχασε τα ξημερώματα της Παρασκευής (17.10.2025) ένας οδηγός μηχανής στη Νέα Πέραμο. 

Ολα έγιναν στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος της Νέας Περάμου όταν στις 2.30 τα ξημερώματα οδηγός μηχανής συγκρούστηκε με φορτηγό.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η μηχανή συγκρούστηκε με το φορτηγό ενώ αυτό ήταν σταματημένο σε χώρο στάθμευσης.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Τροχαίας που απέκλεισαν τον χώρο, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση τον οδηγό της μοτοσικλέτας στο νοσοκομείο, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών εξέπνευσε.

Πηγή newsit.gr

Σχετικά Άρθρα