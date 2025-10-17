Νέα Πέραμος: Νεκρός οδηγός μηχανής – Έπεσε πάνω σε σταματημένο φορτηγό

Τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα έχασε τα ξημερώματα της Παρασκευής (17.10.2025) ένας οδηγός μηχανής στη Νέα Πέραμο.

Ολα έγιναν στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος της Νέας Περάμου όταν στις 2.30 τα ξημερώματα οδηγός μηχανής συγκρούστηκε με φορτηγό.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η μηχανή συγκρούστηκε με το φορτηγό ενώ αυτό ήταν σταματημένο σε χώρο στάθμευσης.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Τροχαίας που απέκλεισαν τον χώρο, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση τον οδηγό της μοτοσικλέτας στο νοσοκομείο, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών εξέπνευσε.