Νέα Πέραμος: Καταθέτει ο πατέρας του 27χρονου – Οι τεταμένες σχέσεις τους και ο εμπρησμός δύο αυτοκινήτων

Το θρίλερ με την δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο συνεχίζεται και σήμερα αναμένεται να καταθέσει στη ΓΑΔΑ ο πατέρας του.

Η δολοφονία του 27χρονου μετά από πολυήμερη κράτηση στη Νέα Πέραμο και ο τρόπος που έγινε έχει σοκάρει τους πάντες με τις αρχές να προσπαθούν να βρουν την άκρη του νήματος.

Ο πατέρας του θα εξεταστεί από αξιωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι Αρχές θα ζητήσουν διευκρινίσεις για όσα έχει δηλώσει δημόσια, καθώς έχει υποστηρίξει ότι τόσο η πρώην σύζυγός του όσο και η σύντροφος του θύματος γνωρίζουν πρόσωπα που εμπλέκονται στην απαγωγή και την εκτέλεση του γιου του. Παράλληλα, θα ερωτηθεί για τον κύκλο επαφών του 27χρονου, καθώς ο ίδιος έχει αναφέρει πως τον προειδοποιούσε να απομακρυνθεί από επικίνδυνες παρέες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σχέσεις πατέρα και γιου ήταν τεταμένες λόγω περιουσιακών διαφορών, ενώ ο πατέρας είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ο γιος του ενδέχεται να συνδεόταν με τον εμπρησμό δύο οχημάτων του, λίγους μήνες πριν τη δολοφονία. Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο του 2023 είχε καταθέσει μήνυση σε βάρος του για σωματική βλάβη και απειλή.

Βαρύτητα στην άρση του απορρήτου

Την ίδια ώρα, οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών συνεχίζονται με νέο κύκλο καταθέσεων από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του θύματος, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του.

Οι Αρχές εξετάζουν σενάρια που σχετίζονται με επαφές του 27χρονου πιθανά οικονομικά κίνητρα, αλλά και ενδεχόμενες διαμάχες μεταξύ αλλοδαπών ομάδων. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η σύνθεση των στοιχείων θα οδηγήσει σταδιακά στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Στο μεταξύ νέα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα το Mega, αποκαλύπτουν ότι ο πατέρας έστελνε ηχητικά μηνύματα στον γιο του, στα οποία τον απειλούσε. Για την ύπαρξη των μηνυμάτων αυτών μίλησαν συγγενικά πρόσωπα των δύο στις αρχές. Πλέον αναμένεται αυτά τα ηχητικά να κατατεθούν στην ΕΛΑΣ, ενώ οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους το λάπτοπ και το τάμπλετ του 27χρονου. Παράλληλα, η αστυνομία αναφέρει ότι ίσως η σύντροφος του θύματος κληθεί για νέα κατάθεση επειδή υπάρχουν κενά στην ήδη υπάρχουσα κατάθεσή της.

Ο πατέρας του 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο, μιλώντας στο Live News, περιέγραψε ένα επεισόδιο που είχε γίνει πριν από δύο μήνες, όταν κάποιοι του έκαψαν δύο αυτοκίνητα, ένα φορτηγό και ένα Ι.Χ, ακριβώς έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα

Από την άλλη η μαραθώνια κατάθεση της συντρόφου του 27χρονου που δολοφονήθηκε, σε άντρες του Ανθρωποκτονιών, ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη νύχτα της απαγωγής με το όχημα των δραστών να περνάει δίπλα από περιπολικό, αλλά και μία σειρά από νέες μαρτυρίες, αξιολογούνται με προσοχή.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, κατά τις οποίες εξετάζονται καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό, ενώ η αστυνομία προσπαθεί να συνδέσει τα κομμάτια του παζλ που θα οδηγήσουν στην ολοκληρωμένη εικόνα για τον 27χρονο. Σε όσα κατέθεσε η σύντροφός του, το θύμα λίγο πριν απαχθεί έξω από το σπίτι της στην Ελευσίνα, της χτύπησε το κουδούνι. Ωστόσο αυτό εξετάζεται και δεν είναι βέβαιο ότι συνέβη σύμφωνα με βίντεο που έχει η ΕΛΑΣ στα χέρια της.