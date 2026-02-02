Νέα Πέραμος: «Δεν μου είχε πει ποτέ ότι φοβάται κάτι», λέει η μητέρα του 27χρονου που βρέθηκε νεκρός σε ρέμα μετά την αρπαγή του

«Ο γιος μου δεν μου είχε πει ποτέ ότι φοβάται κάτι», λέει η μητέρα του 27χρονου που είχε πέσει θύμα αρπαγής την περασμένη Δευτέρα 26.01.2026, από τέσσερις άνδρες και χθες Κυριακή 01.02.2026, βρέθηκε δολοφονημένος σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Μπροστά σε μια μυστηριώδη υπόθεση βρίσκονται οι αστυνομικοί με τον 27χρονο επιχειρηματία, ο οποίος τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας και ενώ έφτανε στο σπίτι που έμενε με τη σύντροφό του στην Ελευσίνα, ξαφνικά εμφανίστηκαν μπροστά του τέσσερις άνδρες, οι οποίοι με την απειλή όπλου τον οδήγησαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και στη συνέχεια τον μετέφεραν στην ερημική τοποθεσία όπου βρέθηκε νεκρός. Ο 27χρονος είχε πυροβοληθεί 7 φορές, ενώ τα χέρια του βρέθηκαν δεμένα με τις αρχές να ψάχνουν περισσότερα στοιχεία που θα οδηγήσουν στους δράστες της δολοφονίας.

Η σύντροφός του, η οποία ήταν αυτή που έσπευσε στις αστυνομικές αρχές προκειμένου να καταγγείλει την αρπαγή του 27χρονου, μιλώντας στο newsit.gr αναφέρει: «Ήταν το καλύτερο παιδί. Δεν τον είχε ενοχλήσει κανείς στο παρελθόν ούτε τον είχε απειλήσει κανείς».

Την ίδια ώρα η μητέρα του 27χρονου, που ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει το κακό που βρήκε την οικογένειά της, προσπαθεί κι αυτή να βρει τη λύση του μυστηρίου: «Ο γιος μου δεν μου είχε πει ότι φοβάται κάτι, δεν ξέρω αλήθεια. Προσπαθώ να καταλάβω τι έχει γίνει. Από την αστυνομία δεν έχω μάθει τίποτα, δεν μου λένε τίποτα».

Ο 27χρονος, που είχε εταιρεία διαχείρισης προσωπικού, δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις αστυνομικές αρχές, καθώς είχε λευκό ποινικό μητρώο. Ωστόσο, κάποια από τα συγγενικά του πρόσωπα, που προσπαθούν να συλλέξουν τα κομμάτια του παζλ της δολοφονίας του, δεν αποκλείουν η αρπαγή και η δολοφονία να είχε σχέση με τις επαγγελματικές του δραστηριότητες.

«Ποτέ δεν μου είχε πει ότι φοβόταν κάτι ή κάποιον. Τελευταία φορά που τον είδα ήταν μια χαρά. Είχε δική του εταιρεία, ουσιαστικά έβρισκε δουλειά σε ανέργους. Δεν μπορώ να υποψιαστώ κάποιον, μου έρχονται χίλια πράγματα στο μυαλό μου. Πιστεύω κάτι είχε γίνει λόγω της δουλειάς του και έγινε όλο αυτό» λέει ακόμη.

Ένας από τους τελευταίους ανθρώπους που είδε ζωντανό τον 27χρονο ήταν ένας θαμώνας κοντινού internet café της περιοχής που σύχναζε ο οποίος είπε: «Εγώ ήμουν από τις 7:30 στο μαγαζί. Και τον είδα έξω από το μαγαζί να περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του, φαινόταν ανήσυχος. Μετά τον είδα μέσα, κατά τις 10 η ώρα μίλησα μαζί του… και μετά έφυγα από το μαγαζί. Αυτός πρέπει να ήταν ακόμα, δεν είμαι σίγουρος, αλλά πρέπει να ήταν ακόμα. Σχετικά συχνά ερχόταν εδώ, γιατί από εδώ τον γνώρισα κιόλας».