Νέα Μάκρη: 47χρονος έκρυβε κάνναβη και κοκαΐνη σε κοτέτσι – Βίντεο από την αστυνομική επιχείρηση

Μία πρωτότυπη κρυψώνα για ναρκωτικά ξετρύπωσαν αστυνομικοί στη Νέα Μάκρη. Ένας 47χρονος έκρυβε κοκαΐνη και κάνναβη σε κοτέτσι!

Αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 47χρονο στη Νέα Μάκρη, ο οποίος ήταν παλιός γνώριμος της Δίωξης Ναρκωτικών, καθώς κατείχε και διακινούσε ναρκωτικά στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ την Κυριακή (19.10.2025), ο 47χρονος συνελήφθη το Σάββατο (18.10.2025) επ’ αυτοφώρω, καθώς σε όχημα που οδηγούσε στη Νέα Μάκρη Αττικής, ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, υδροπονικής καλλιέργειας, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Ακολούθησε έρευνα σε περιφραγμένο οικόπεδο στη Νέα Μάκρη, όπου διαπιστώθηκε να έχει αποκρύψει μέσα σε κοτέτσι την κοκαΐνη και ένα κιλό κάνναβης, υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), καθώς και στο σπίτι του, όπου επίσης εντοπίστηκαν ίδιες ναρκωτικές ουσίες.

Συνολικά, από τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 1.254 γραμμάρια κοκαΐνης,

– 1.023 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας «SKUNK»,

– 2 αυτοκίνητα και 2 μοτοσυκλέτες,

– 2 ζυγαριές ακριβείας,

– 43.185 ευρώ,

– 2 κινητά τηλέφωνα,

– νάιλον ρολό περιτυλίγματος και

– πλήθος νάιλον συσκευασιών κατάλληλα για την συσκευασία ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.