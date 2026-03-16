Νέα Μάκρη: Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οι 3 Τούρκοι που συνελήφθησαν για τους πυροβολισμούς

Ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας οι τρεις Τούρκοι υπήκοοι που συνελήφθησαν για την υπόθεση των πυροβολισμών στη Νέα Μάκρη.

Οι συλλήψεις των Τούρκων υπηκόων για τους πυροβολισμούς στη Νέα Μάκρη προέκυψαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση του ελληνικού «FBI» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, χθες Κυριακή (15.3.26).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους κρατούμενους βρίσκεται και ένας από τους φυσικούς δράστες της επίθεσης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται στη συμπρωτεύουσα για τον εντοπισμό ενός ακόμη εμπλεκόμενου ατόμου.

​Η υπόθεση αφορά το αιματηρό επεισόδιο της 3ης Μαρτίου στη λεωφόρο Μαραθώνος, όταν οι δράστες, μετά από συμπλοκή μέσα σε σούπερ μάρκετ, έστησαν καρτέρι στον «στόχο» τους.

Αφού τον παρακολουθούσαν για 10 λεπτά από την απέναντι πλευρά του δρόμου, τον πλησίασαν τη στιγμή που επιβιβάστηκε στο όχημά του και το «γάζωσαν» με τουλάχιστον επτά σφαίρες πριν διαφύγουν πεζοί στα γύρω στενά.

Οι αρχές εξετάζουν πλέον τις διασυνδέσεις των συλληφθέντων και το κίνητρο της επίθεσης, η οποία φαίνεται να αποτελεί ξεκαθάρισμα λογαριασμών.