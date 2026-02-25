Νέα έφοδος στις φυλακές Δομοκού από το ελληνικό FBI – Βρέθηκαν ξανά μαχαίρια και κινητά

Δεύτερη έφοδο, μέσα σε λίγα 24ωρα, πραγματοποίησαν σήμερα (25.02.2026) στελέχη του ελληνικού FBI στις φυλακές Δομοκού όπου έγινε η δολοφονία του βαρυποινίτη δίπλα στον αρχιφύλακα.

Αυτή τη φορά, στόχος των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήταν τα κελιά του Αλβανού βαρυποινίτη Αλκέτ Ριζάι που ήταν παρών στη δολοφονία αλλά και του Αλβανού κακοποιού με το προσωνύμιο «Σαντρί» που είχε μεταφέρει 1,2 τόνους κοκαΐνης στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας από την Καραϊβική, τον Ιανουάριο του 2020. Οι αρχές βρήκαν μέσα στις φυλακές Δομοκού κινητά, φορτιστές και μαχαίρια.

Οι κρατούμενοι πρόλαβαν να «εξοπλιστούν» με τα απαραίτητα μέσα σε λίγες ημέρες, μιας και την Παρασκευή το ελληνικό FBI είχε κάνει την πρώτη έφοδο, «χτενίζοντας» τις πτέρυγες αλλά και τουλάχιστον 17 κελιά.

Τότε είχαν βρει 6 αυτοσχέδια μαχαίρια, 4 λάμες μήκους από 47 έως 50 εκατοστά, μία μεταλλική βέργα μήκους 95 εκατοστών, καθώς και μικροποσότητες ναρκωτικών.

Οι αρμόδιες αρχές αναφέρουν ότι οι έρευνες, εντός φυλακών, θα ενταθούν στο πλαίσιο της αποτροπής εισαγωγής όπλων, ναρκωτικών αλλά και κάθε άλλης έκνομης δραστηριότητας.

Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκονται και οι έρευνες για τη δολοφονία του βαρυποινήτη στις φυλακές Δομοκού για την οποία κατηγορούνται τόσο ο Βούλγαρος δράστης όσο και ο αρχιφύλακας ο οποίος έπεσε σε αντιφάσεις.