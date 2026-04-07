Νέα έρευνα για τις υποκλοπές: Στον Άρειο Πάγο η δικογραφία – Ποιοι θα ελεγχθούν για κατασκοπεία

Εκκινεί από το μηδέν νέα έρευνα για τις υποκλοπές μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στην Εισαγγελία, ζητώντας νέα έρευνα για κατασκοπεία και σειρά άλλων αδικημάτων σε βάρος των ήδη καταδικασθέντων προσώπων σε πολυετείς ποινές φυλάκισης με αναστολή, αλλά και σε βάρος άλλων προσώπων που τέθηκαν στο «μικροσκόπιο» της δικαιοσύνης, μετά τη δίκη που ολοκληρώθηκε.

Την έρευνα για αδικήματα, μεταξύ άλλων της κατασκοπείας αναλαμβάνει να διενεργήσει σε ανώτατο επίπεδο η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, όπως είχε συμβεί και με την πρώτη δικογραφία για τις υποκλοπές και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να οριστεί Αντεισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που θα διεξάγει την εν λόγω έρευνα.

Παράλληλα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών θα διενεργήσει ξεχωριστή έρευνα για το αδίκημα της ψευδορκίας μετά τις αποκαλυπτικές καταθέσεις του Σταμάτη Τρίμπαλη και άλλων προσώπων για την υπόθεση. Ο Σταμάτης Τρίμπαλης, κατά την κατάθεσή του ενώπιον του δικαστηρίου είχε παραδεχθεί ότι υπήρξε «αχυράνθρωπος» της Krikel κατ’ εντολή του καταδικασμένου για την υπόθεση Γιάννη Λαβράνου.

Και οι δύο εισαγγελικές έρευνες πρέπει να «τρέξουν» με πολύ γρήγορους ρυθμούς, καθώς μέσα στους επόμενους μήνες οι πράξεις, για τις οποίες ελέγχονται τόσο οι καταδικασμένοι, όσο και να πρόσωπα, παραγράφονται.

