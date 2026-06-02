Νάσος Αθανασίου: Ο άνθρωπος που άλλαξε την ελληνική τηλεόραση και το ραδιόφωνο – Από την ΕΙΡΤ στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ

Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο της χώρας. Ο δημοσιογράφος, συγγραφέας και πρώην βουλευτής, Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών έχασε τη ζωή του την Τρίτη (02.06.2026), μετά από μακρά ασθένεια. Από τους πρωτοπόρους της ελληνικής τηλεόρασης καθώς έκανε την πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή το 1976 «Κάθε μεσημέρι».

Ο δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. Yπήρξε μια πολυσχιδής προσωπικότητα με έντονη παρουσία τόσο στον χώρο της δημοσιογραφίας όσο και στην πολιτική ζωή της χώρας.

Ο Νάσος Αθανασίου γεννήθηκε στο Αιγάλεω στις 2 Μαρτίου 1951 και ξεκίνησε τη δημοσιογραφία σε νεαρή ηλικία ως φοιτητής της Νομικής.

Η επαγγελματική του διαδρομή συνδέθηκε με σημαντικούς σταθμούς της ελληνικής ενημέρωσης. Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος και παρουσιαστής εργάστηκε στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΤ1 με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή, στην εμβληματική ενημερωτική εκπομπή «Τρεις στον αέρα».

Εργάστηκε και στην εκπομπή «ΣΗΜΕΡΑ» το 1972 όπου συμμετείχαν και οι δημοσιογράφοι Σπύρος Καρατζαφέρης, Τέρενς Κουίκ, Νάσος Αθανασίου, Ντένης Αντύπας και Φωτεινή Πιπιλή.

Μαζί με τους Χρήστος Οικονόμου και Βασίλη Παπαθανασόπουλο κάνανε την εκπομπή «Οι Ρεπόρτερς».

Για πολλά χρόνια εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό Mega Channel παρουσιάζοντας την «Εκπομπή».

Ο Νάσος Αθανασίου δούλεψε στις εφημερίδες «Έθνος», «Καθημερινή», «Ελεύθερος Τύπος», καθώς και στα περιοδικά «Ένα» και «Εικόνες», ενώ δραστηριοποιήθηκε και στο ραδιόφωνο σε διάφορους σταθμούς (ΕΡΑ, SKY, FLASH).

Σημαντική ήταν και η παρουσία του στο ραδιόφωνο, μέσα από σταθμούς όπως η ΕΡΑ, ο ΣΚΑΪ και ο Flash.

Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ και, σε κρίσιμες στιγμές της, την εκπροσώπησε στη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων.

Η ενασχόλησή του με τα κοινά τον οδήγησε αρχικά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπου υπηρέτησε ως νομαρχιακός σύμβουλος Αθηνών και δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων. Το 2012 εξελέγη βουλευτής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ, θέση που διατήρησε έως το 2023. Την ίδια χρονιά αποχώρησε από το κόμμα και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά, συμμετέχοντας στο Μεταβατικό Πανελλαδικό Συντονιστικό της.

Εκτός από τη δημοσιογραφία και την πολιτική, ανέπτυξε και αξιόλογη συγγραφική δραστηριότητα. Ανάμεσα στα έργα του ξεχωρίζουν το μυθιστόρημα «Προσωπικοί Παράδεισοι» και τα παιδικά βιβλία «Το δένδρο που έγινε άγγελος», «Τρίων ο Πέστροφας» και «Το στραβό έλατο».

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με βαθιά θλίψη ανακοινώνει τον θάνατο του εκλεκτού συναδέλφου Νάσου Αθανασίου. Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση της Ενώσεως.