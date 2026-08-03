Νάξος: Χειριστής σκάφους έχασε τον έλεγχο και «καβάλησε» βάρκες στη θάλασσα, βίντεο

Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στη Νάξο. Σε παραλία του νησιού όπου ήταν δεμένα μικρά σκάφη, ο χειριστής ενός από αυτά έχασε τον έλεγχο, παρασύροντας άλλα δύο που ήταν δεμένα δίπλα του.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram φαίνεται η στιγμή που το σκάφος λίγα μέτρα από την ακτή παραλίας στη Νάξο «σκαρφαλώνει» άλλα δύο πλοιάρια, που ήταν δεμένα σε πολύ κοντινή απόσταση.

Μάλιστα, λίγα μέτρα πιο δίπλα κάποιοι απολάμβαναν ανυποψίαστοι το μπάνιο τους.

Όπως αναμενόταν, το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση, τόσο στους ανθρώπους που ήταν στη θάλασσα, όσο και στους ιδιοκτήτες των άλλων σκαφών.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Georgios Vallis (@georgios_vallis)

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν το σκάφος να κινηθεί ανεξέλεγκτα δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.