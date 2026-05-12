Μύκονος: Συνελήφθη 39χρονος για διακίνηση ναρκωτικών

Φρένο στη δράση ενός αλλοδαπού άνδρα έβαλαν οι αρχές στη Μύκονο, με τη σύλληψή του για διακίνηση ναρκωτικών.

Η σύλληψη έγινε τη Δευτέρα (11.05.2026) στη Μύκονο, καθώς σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, έπειτα από έρευνα στο σπίτι και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο 39χρονος βρέθηκαν μεταξύ άλλων:

Κοκαΐνη βάρους 235,2 γραμμαρίων, μέρος των οποίων σε 21 φιξάκια έτοιμα προς διαμοιρασμό

Κάνναβη (ακατέργαστη) βάρους 880 γραμμαρίων, μέρος των οποίων σε 12 φιξάκια έτοιμα προς διαμοιρασμό

Ροζ κοκαΐνη βάρους 7,4 γραμμαρίων, σε 2 φιξάκια έτοιμα προς διαμοιρασμό

ΜDMA βάρους 0,9 γραμμαρίων

6.250 ευρώ

2 κινητά τηλέφωνα

Ζυγαριά ακριβείας

Οι ναρκωτικές ουσίες, τα υπόλοιπα ανευρεθέντα πειστήρια, καθώς το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο 39χρονος κατασχέθηκαν. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.