Μύκονος: Οι διάλογοι «φωτιά» που «έκαψαν» το κύκλωμα ναρκωτικών – «Έχει κάτι μπάτσους τώρα βλάκες, ντίλερς είμαστε, τι μας πέρασε;»

Τους διαλόγους «φωτιά» που «έκαψαν» τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Μύκονο που πουλούσε ναρκωτικά με βιτρίνα μια εταιρεία μεταφορών τουριστών φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Τα πέντε μέλη του κυκλώματος που συνελήφθησαν είχαν στην κατοχή τους δύο κιλά κοκαϊνη, 750 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης, 750 γραμμάρια MDMA, πλήθος χαπιών αλλά και χασίς, τα οποία πουλούσαν στο νησί της Μυκόνου αλλά και στην Αττική.

Μάλιστα, χρησιμοποιούσαν βαν της εταιρείας, προκειμένου οι οδηγοί – διακινητές να μεταφέρουν τα ναρκωτικά.

Σε ένα από τους διάλογους ακούγεται ο υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης να συνομιλεί με έναν από τους διακινητές, ο οποίος τους αναφέρει ότι οι αστυνομικοί έχουν στήσει μπλόκο στο λιμάνι της Μυκόνου.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Έλα μπρο.

Υπαρχηγός: Μου είπες να μην σε πάρω, μετά χάθηκε, λέω «τι έγινε;»

Διακινητής – Οδηγός transfer: Όχι, επειδή είχα πελάτες και τώρα πάλι ήρθε πλοίο αλλά α@@δια, τώρα έρχεται άλλο ένα και τέλος μετά.

Υπαρχηγός: Εντάξει, οκ.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Έχει κάτι μπάτσους τώρα, βλάκες, εδώ πέρα ρε.

Υπαρχηγός: Ναι;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Ναι, ναι. Γ@@σε τα.

Υπαρχηγός: Την στήνουνε κάτω;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Ναι.

Σε μία άλλη συνομιλία έχει καταγραφεί ο ντίλερ του κυκλώματος των ναρκωτικών να δέχεται παραγγελία από πελάτη, ο οποίος του ζητάει έκσταση.

Πελάτης του κυκλώματος: Έλα.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Σε στέλνω ένα τηλέφωνο είναι δικός μου αυτός, απλά αυτός έχει βράχο κατάλαβες;

Πελάτης του κυκλώματος: Εεε.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Συνεργαζόμαστε με το παιδί.

Πελάτης του κυκλώματος: Εεε άκουσε με… δεν ξέρω για βράχο και τέτοια. Έξ θέλει αυτός.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Έξι θέλει αυτός;

Πελάτης του κυκλώματος: Έξτα.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Έξτα;

Πελάτης του κυκλώματος: Ναι.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Έχουμε.

Σε μια άλλη επικοινωνία που είχε ο υπαρχηγός της οργάνωσης με έναν από τους «υφιστάμενούς» του, του ζητάει να πάει στην περιοχή Άνω Μερά και να παραδώσει ναρκωτικά σε έναν από τους πελάτες, τον οποίο μάλιστα αποκαλεί «βλάκα».

Διακινητής – Οδηγός transfer: Έλα ρε.

Υπαρχηγός: Έλα ρε. Πού είσαι;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Σπίτι.

Υπαρχηγός: Μπορείς να πας ΔΥΟ στα ΑΝΩ ΜΕΡΑ στο βλάκα;

Διακινητής – Οδηγός transfer: ΑΝΩ ΜΕΡΑ;

Υπαρχηγός: Ναι, στον βλάκα.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Σου φτιάχνω τα ρούχα να ξέρεις τώρα. Πάω πάω.

Υπαρχηγός: Okay. Tου λέω να μου στείλει location και σου στέλνω. Μην του δώσεις τίποτα αν δεν σου δώσει λεφτά.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Α στον χαζό; Στον χαζό;

Υπαρχηγός: Ναι, στο χαζό. Αν σου πει φέρτα και να τα πάω και τέτοια, μην τον πιστέψεις.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Εντάξει, άστο χαχαχα, άστο.

Σε μια ακόμα συζήτηση που έχει καταγραφεί μεταξύ του υπαρχηγού και του διακινητή, το υψηλόβαθμο στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης ενημερώνει τον ντίλερ ότι οι πελάτες εκτός από ναρκωτικά θέλουν και γυναίκες.

Υπαρχηγός: Αυτοί τώρα θα θέλουνε drugs και γυναίκες.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Ναι, το ξέρω.

Υπαρχηγός: Γυναίκες θέλουνε;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Ρε μπρο δε μου είπανε κάτι για γυναίκες αλλά θέλουνε ξέρω γω να πάω εκεί να αράξουμε.. τους είπα και για το άλλο.

Υπαρχηγός: Ναι, πες τους για το άλλο και βλέπουμε.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Ντάξει οκ.

Υπαρχηγός: Έλα, έλα.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Έλα.

Σε άλλη συνομιλία ο υπαρχηγός ακούγεται κανονικά να μιλάει για τις δραστηριότητες του κυκλώματος.

Υπαρχηγός: Έλα.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Έλα, μιλήσατε;

Υπαρχηγός: Του είπα άμα θέλει να με περιμένει να κατέβω. Να ήτανε εκεί πέρα.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Οκ.

Υπαρχηγός: Μου λέει άστο κάπου. Και σιγά μην ψάχνω εγώ σπίτια να αφήσω κάτω. Τι θέλει delivery;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Ναι.

Υπαρχηγός: Ε ναι ρε μ@@α, δηλαδή τι είμαστε σκλάβοι είμαστε;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Εντάξει ρε ΝΙΚΟ έχεις δίκιο και έσυ.

Υπαρχηγός:Τι εντάξει, ρε μ@@α DEALERS είμαστε. Τι μας πέρασες;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Ρε μ@@α, μίλα λέγε εσύ από το τηλέφωνο.

Υπαρχηγός: Ναι ρε bro του μίλησα και του είπα ξέρεις κάτι δεν ήσουν εκεί πέρα, δεν μπορώ να στα αφήσω κάπου, πάω στην δουλειά μου όταν τελειώσω θα σε πάρω αν θες. Κατάλαβες;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Εντάξει ρε bro.

Σε άλλο διάλογο, ο διακινητής αναφέρει ότι ο πελάτης του ζήτησε εκτός από ναρκωτικά και χάπια Viagra.

Υπαρχηγός: Έλα ρε.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Έλα,μόλις άφησα τώρα.

Υπαρχηγός: Αυτή είναι μόνη της;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Όλα κανονικά, τριάντα ευρώ, και ε κάτσε να το στείλω και αυτό και τώρα πάω κάτι μου πε. Πέρνα πέρνα γ@@ω την μάνα σου πέρνα π@@α ( προς τρίτο άτομο). Και τώρα μου πε να πάω να πάρω από το φαρμακείο ένα VIAGRA εκατοστάρι να το πάω, να το πάω θα μου πληρώσει και το VIAGRA και θα μου δώσει και λεφτά.

Υπαρχηγός: Κλαίω, ότι να ‘ναι. Αυτουνού που θα του πας το VIAGRA πες του, οτιδήποτε άλλο χρειαστείς πες μου.

Σε άλλη συνομιλία, ένας από τους διακινητές μιλάει με πελάτη και αναφέρεται σε απρόοπτη συνάντηση που είχαν κατά τη διακίνηση των ναρκωτικών με ομάδα της ΟΠΚΕ και πώς κατάφεραν να μην γίνουν αντιληπτοί.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Κι εγώ σκέφτηκα να φύγω αλλά λέω άμα γίνει.. μ@@α λέω είναι επικίνδυνο και να φεύγεις έτσι.

Πελάτης του κυκλώματος: Όχι εσύ δεν έπρεπε να φύγεις.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Όχι εγώ δεν έπρεπε. Πελάτης του κυκλώματος: Όχι. Όλοι σωστά το παίξαμε.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όντως το παίξαμε σωστά. Εγώ.. ρε εγώ δεν μπόρεσα να φύγω γιατί μου λέει «εσύ θα περιμένεις εδώ». Άμα έφευγα… άμα με κυνηγάγανε μετά από πίσω;

Πελάτης του κυκλώματος: Ναι.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Και τι; Και το κυριότερο ξέρει ποιο ήτανε από όλα; Γάμησε τα όλα αυτά. Το κυριότερο από όλα ήτανε ότι ήμουν και φορτωμένος.

Πελάτης του κυκλώματος: Τι ήσουνα;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Φορτωμένος.

Πελάτης του κυκλώματος: Α! Ωραία! Τέλεια!

Διακινητής – Οδηγός transfer: Και ήταν και ΟΠΚΕ χεχεχε. Μα γι’ αυτό πήγαινε η καρδιά μου εμένα έτσι ρε δεν με ενδιέφερε να γινόταν κάτι άλλο χεχε γ@@ε τα.

Πελάτης του κυκλώματος: Που ακριβώς τα είχες;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Στ’ α@@α ρε μπρο αλλά δεν έχει σημασία. Κατάλαβες… δηλαδή αν μου κάνανε και ψάξιμο γάμησε τα.

Πελάτης του κυκλώματος: Τα βάζεις εκεί ε;

Τέλος, πελάτης του κυκλώματος συνομιλεί με τον αρχηγό και του αναφέρει ότι χρησιμοποίησε βαζελίνη για τη μύτη, προκειμένου να την απαλύνει από τη χρήση που έκανε.

Πελάτης του κυκλώματος: Πήρα και μία βαζελίνη οπωσδήποτε.

Αρχηγός: Για την μύτη;

Πελάτης του κυκλώματος: Ναι δεν υπάρχει, μου την μαλακώνει γ@@ τα.

Αρχηγός: Ναι καλά έκανες χρειάζεται.

Πελάτης του κυκλώματος: Έπρεπε να την είχα πάρει μαζί μου, τέλος πάντων πήγα εδώ και πήρα μια μικρούλα, γιατί με πόναγε πάρα πολύ μέσα. Αφού την ξεφτίλισα. Δηλαδή έγινε σκούπα DYSON αυτές τις μέρες.

Αρχηγός: Εντάξει λογικό, μετά από κάποια στιγμή ξέρεις είναι, είναι πως το λένε.. εεε για πέταμα η μύτη.

Πελάτης του κυκλώματος: Δεν είναι δεν, δεν μετά πάμε σε άλλες χρήσεις.

Αρχηγός: Ναι, ναι.

Πελάτης του κυκλώματος: Της εεε.. Όχι της μύτης, του θέματος. Δεν θέλω να κάνω τις άλλες χρήσεις. Κλάμα.

Αρχηγός: Ναι, ναι.