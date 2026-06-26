Μύκονος: Η στιγμή που το ελληνικό FBI εισβάλει στα σπίτια του κυκλώματος ναρκωτικών – Ο τιμοκατάλογος και οι καβάτζες στον Πειραιά

Στα χέρια της ΕΛΑΣ βρίσκονται πλέον τα 5 μέλη του κυκλώματος ναρκωτικών που εξαρθρώθηκε στη Μύκονο, μετά από επιχείρηση του ελληνικού FBI. Η ελληνική αστυνομία έβγαλε σχετική ανακοίνωση για τη δράση της οργάνωσης αλλά και βίντεο από την επεισοδιακή έφοδο στα σπίτια των κατηγορούμενων.

Στα σχετικά πλάνα φαίνονται οι πάνοπλοι αστυνομικοί του ελληνικού FBI να μπαίνουν στα σπίτια των συλληφθέντων, στη Μύκονο, φωνάζοντας «κάτω, πέστε κάτω». Οι αρχές συνέλαβαν την Τετάρτη (24.06.2026) 5 άτομα για την συμμετοχή τους στο κύκλωμα ναρκωτικών ενώ η λεία τους υπολογίζεται πως ξεπερνά τις 700.000 ευρώ.

Για την υπόθεση συνελήφθη και μία 31χρονη η οποία κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών.

Δείτε το βίντεο από την έφοδο:

Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ στήθηκε μετά από ενδελεχή έρευνα πληροφοριών για το κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά και στην Αττική, πέρα από την Μύκονο. Όπως προέκυψε, οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τα μέσα Απριλίου πουλούσαν ναρκωτικά σε χρήστες ενώ είχαν και συγκεκριμένο τρόπο δράσης και ιεραρχική δομή.

Αναλυτικά:

Ο 37χρονος διηύθυνε και συντόνιζε την εγκληματική οργάνωση, έχοντας την ευθύνη να βρίσκει προμηθευτές και χώρους αποθήκευσης. Είχε αναλάβει τη μεταφορά, διακίνηση, φύλαξη και αποθήκευση των ουσιών, τη διαχείριση μέρους των παράνομων εσόδων, καθώς και τον εφοδιασμό υπόλοιπων διακινητών.

Ο 39χρονος ήταν επιφορτισμένος με την αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών ουσιών που προορίζονταν για άμεση διακίνηση, την ανεύρεση πελατών, καθώς και την παραλαβή και φύλαξη μέρους των χρημάτων από τις πωλήσεις.

Ο 38χρονος λειτουργούσε ως «υπαρχηγός» της οργάνωσης και άμεσος συνεργός του 37χρονου. Είχε ενεργό ρόλο στην αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών, την ανεύρεση πελατών και την περαιτέρω διακίνηση, καθώς και τη διαχείριση μέρους των παράνομων εσόδων.

Ο 25χρονος είχε αναλάβει την ανεύρεση πελατών, την αποθήκευση, τη φύλαξη και τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.

Η 38χρονη είχε ανατεθεί ο ρόλος της αποθήκευσης, φύλαξης και περιστασιακής διακίνησης των ναρκωτικών και της επιτήρησης των χώρων απόκρυψής τους.

Σε έρευνες που έγιναν σε σπίτια καθώς και χώρους που χρησιμοποιούνταν ως καβάτζες σε Μύκονο, Πειραιά και Πέραμα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κοκαΐνη, βάρους 2,69 κιλών, ροζ κοκαΐνη 705,65 γραμμαρίων, MDMA 754,4 γραμμαρίων, ακατέργαστη κάνναβη 1,4 κιλού, κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), βάρους 8 γραμμαρίων, 846 δισκία ναρκωτικών και φαρμακευτικών ουσιών, κεταμίνη, βάρους 205,7 γραμμαρίων, παραισθησιογόνα μανιτάρια, ενός γραμμαρίου, 30 χάρτινες κάρτες εμποτισμένες με άγνωστη ναρκωτική ουσία, 5 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 4 φορτηγά οχήματα (van), 2 μοτοσικλέτες και 2 αυτοκίνητα, 14 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ηλεκτρονικός μετρητής χρημάτων, χρηματοκιβώτιο, πλήθος νάιλον συσκευασιών και 94.575 ευρώ και 11.500 δολαρίων.

Οι τιμές διάθεσης των ναρκωτικών κυμαίνονταν ανάλογα το είδος τους και συγκεκριμένα:

η κοκαΐνη προς 120 έως 200€ το γραμμάριο, η ροζ κοκαΐνη (TUCI) προς 170 έως 200 ευρώ το γραμμάριο, η MDMA προς 60 με 80 ευρώ το γραμμάριο, τα ecstasy προς 20 ευρώ το δισκίο, η ακατέργαστη κάνναβη προς 20 ευρώ το γραμμάριο, η κατεργασμένη κάνναβη προς 30 ευρώ το γραμμάριο, η κεταμίνη προς 150 έως 180 ευρώ το γραμμάριο, τα εμποτισμένα με ναρκωτικά χαρτιά προς 20 ευρώ το τεμάχιο, τα παραισθησιογόνα μανιτάρια προς 40 ευρώ το γραμμάριο και τα ηρεμιστικά δισκία προς 5 ευρώ το δισκίο.

Μέχρι στιγμής, από τις πωλήσεις των κατασχεθεισών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών και τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά, υπολογίζεται ότι τα παράνομα έσοδα που θα αποκόμιζε η οργάνωση υπερβαίνουν τις 700.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, δυο εκ των οποίων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για έτερα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.