Μωβ μέδουσες: Δείτε live χάρτη με τις περιοχές όπου έχουν εμφανιστεί

Πέρα από τον λαγοκέφαλο που έχει προκαλέσει «πονοκέφαλο» σε τουρίστες, αδειούχους και ψαράδες, οι μωβ μέδουσες συνεχίζουν να εμφανίζονται στις ελληνικές παραλίες. Για τον λόγο αυτό, σας παραθέτουμε live χάρτη με τις τελευταίες εμφανίσεις του είδους, σε όλη την χώρα.

Κατά κύριο λόγο οι μωβ μέδουσες προτιμούν διάφορες περιοχές της Εύβοιας και της Φθιώτιδας, όπως τη Χαλκίδα, την Αρκίτσα, τη Δροσιά και μερικές στο κομμάτι του Παγασητικού Κόλπου. Στον χάρτη ωστόσο του «iNaturalist» φαίνεται πως «βολτάρουν» σχεδόν σε κάθε ακτή τη χώρας.

Δείτε εδώ τον διαδραστικό χάρτη.

Δείτε φωτογραφία από τον χάρτη:

Η εφαρμογή με τον live χάρτη για τις μωβ μέδουσες, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, αντλώντας πληροφορίες τόσο από διαδικτυακές καταγραφές όσο και από την ομάδα «Μέδουσες στην Ελλάδα» στα social media.

Τα χαρακτηριστικά τους

Ως προς τα χαρακτηριστικά τους, οι μωβ μέδουσες διαφέρουν σε σχέση με άλλα είδη.

Αναλυτικά τα χαρακτηριστικά τους:

χρώμα: ροζ, μωβ ή λιλά

καμπάνα: θολωτή, σχετικά παχιά, με μικρές κηλίδες / εξογκώματα

στοματικοί βραχίονες: 4 μακριοί, κυματιστοί και πολύ εμφανείς

πλοκάμια: 8 μακριά, λεπτά και περιφερειακά

όψη: πιο χρωματιστή και “στικτή”, όχι διάφανη σαν γυαλί

τσίμπημα: δυνατό, συχνά επώδυνο, δεν αγγίζουμε ποτέ τη μέδουσα

Τι κάνετε εάν σας τσιμοήσουν

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, η μωβ μέδουσα ή τσούχτρα (επιστημονική ονομασία: Pelagia noctiluca) είναι μέδουσα της οικογένειας Πελαγίδες και το μόνο αναγνωρισμένο επί του παρόντος είδος στο γένος της.

Η επιστημονική ονομασία προέρχεται από τα ελληνικά, πελαγία σημαίνει «θαλασσινός», από τη λέξη πέλαγο, και στα λατινικά noctiluca είναι η συνδυαστική μορφή του nox «νύχτα» και lux σημαίνει φως. Επομένως, η Pelagia noctiluca μπορεί να περιγραφεί ως ένας θαλάσσιος οργανισμός με την ικανότητα να λάμπει στο σκοτάδι (βιοφωταύγεια).

Απαντάται παγκοσμίως σε τροπικές και θερμές εύκρατες θάλασσες,αν και υπάρχουν υποψίες ότι καταγραφές από την περιοχή του Βόρειου Ατλαντικού, η οποία περιλαμβάνει τη Μεσόγειο και τον Κόλπο του Μεξικού, αντιπροσωπεύουν στενά συγγενικά αλλά προς το παρόν μη αναγνωρισμένα είδη.

Σε περίπτωση σας τσιμπήσει μωβ μέδουσα:

Απομακρύνετε τα τυχόν κολλημένα στο σώμα σας πλοκάμια. Όχι όμως με γυμνά χέρια, διότι αυτό θα οδηγήσει σε κόλλημα των πλοκαμιών στα χέρια και μεταφορά του ερεθισμού εκεί.

Ξεπλύνετε την περιοχή του τσιμπήματος με άφθονο θαλασσινό νερό. Σε παλαιότερες πρακτικές προτεινόταν τρίψιμο με άμμο της περιοχής του δέρματος που είναι κολλημένα τα πλοκάμια της τσούχτρας αλλά σήμερα συστήνεται κυρίως απαλό πλύσιμο με θαλασσινό νερό. Μη χρησιμοποιείτε γλυκό νερό, διότι μπορεί να ενεργοποιήσει κεντριά που έχουν μείνει στο δέρμα.

Τοποθετείστε στο σημείο του τσιμπήματος πάγο ή κρύες κομπρέσες. Αυτό περιορίζει τα τοπικά φαινόμενα από το δέρμα.

Αλείψτε την πάσχουσα περιοχή με κορτιζονούχο κρέμα. Περιορίζει την τοπική φλεγμονώδη αντίδραση και ανακουφίζει γρήγορα από το τσούξιμο και την φαγούρα.

Πάρτε κάποιο αντιισταμινικό χάπι. Με τα αντιισταμινικά αντιμετωπίζονται συστηματικότερα συμπτώματα όπως ο κνησμός. Η ανάγκη για φάρμακα τέτοιου είδους είναι μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η έκταση του προσβληθέντος δέρματος.

Τέλος αν τα συμπτώματα είναι έντονα και ιδιαίτερα αν δεν υποχωρούν μετά την εφαρμογή των τοπικών μέτρων, μπορεί να χρειασθεί κάποια ένεση κορτιζόνης. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει οπωσδήποτε να πάτε στο νοσοκομείο ή να επισκεφθείτε κάποιο Κέντρο Υγείας.