Μυτιλήνη: Το ξεχωριστό τσουρέκι ζαχαροπλαστείου και η άγνωστη ιστορία της συνταγής του

Τρεις γενιές ζαχαροπλάστες και μια «μαθητεία» σε παλιό ζαχαροπλαστείο της Μυτιλήνης που είχε αγοράσει τη συνταγή από εργαστήρι ζαχαροπλαστικής στην Κωνσταντινούπολη, είναι ό,τι κρύβεται πίσω από το διάσημο πασχαλιάτικο τσουρέκι του Γούναρη στη Μυτιλήνη. Μαζί βέβαια με την ίδια την πολίτικη συνταγή που περιλαμβάνει μαχλέμπι για άρωμα και φυσικά ντόπια αγνά αγροτικά προϊόντα.

«Αυτά είναι το μεγάλο μυστικό για το τσουρέκι που παράγουμε στο “Ζαχαροπλάστη”» λέει ο κ. Πάρις Γούναρης. Και συνεχίζει: «Η Μυτιλήνη παράγει απίστευτης ποιότητας γεωργικά προϊόντα και παράγωγα τους. Αυτά προσδίδουν στην κουζίνα και άρα και στα γλυκά του νησιού έναν ιδιαίτερο γευστικό χαρακτήρα. Χωρίς αυτά τα προϊόντα όσο ταλέντο και αν έχει κανείς κανένα τσουρέκι αλλά και κανένα άλλο ντόπιο γλυκό δεν θα ήταν ίδιο» σημειώνει.

Για την ιστορία και μόνο, το τσουρέκι της οικογένειας Γούναρη είναι ινώδες. «Οφείλεται, αυτό λέει ο τρίτος της οικογένειας, ο 18χρονος Κυριάκος Γούναρης που γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα σε ζαχαροπλαστείο, στο ότι το τσουρέκι ‘πιάνεται’ από βραδύς με προζύμι και πλάθεται καλά. Τόσο πολύ και τόσο καλά ώστε να μην έχει χαρακτηριστικά ψωμιού, να μη σπάει δηλαδή αλλά να είναι ινώδες».

Ο πρώτος της οικογένειας Κυριάκος Γούναρης μυήθηκε στα μυστικά του καλού πολίτικου τσουρεκιού δουλεύοντας στο μεγάλο ιστορικό ζαχαροπλαστείο της Μυτιλήνης «του Γιαρλού». Ο ιδιοκτήτης του είχε αγοράσει τη συνταγή από πολίτικο εργαστήρι ζαχαροπλαστικής. Όταν ο κύριος Κυριάκος άνοιξε το δικό του ζαχαροπλαστείο στην οδό Αλκαίου που μάλιστα εικονίζεται στον ομώνυμο γνωστό πίνακα ζωγραφικής του Τσαρούχη, μοσχοβολούσε όλη η περιοχή φρέσκο τσουρέκι.

Ο γιός του ο Πάρις επέλεξε να σπουδάσει στο λεγόμενο Οικονομικό της Νομικής Σχολής Αθηνών από το οποίο και αποφοίτησε μεν, αλλά έγινε… ζαχαροπλάστης.

Άνοιξε «το Ζαχαροπλάστη», το εργαστήριο και πωλητήριο του ταυτόχρονα στην Κουλμπάρα του ιστορικού κέντρου της Μυτιλήνης. Ένα μαγαζί στη γωνία Μητροπόλεως και Βερναρδάκη όπου στις αρχές του 20ου αιώνα στεγαζόταν το εργαστήριο φωτογραφίας του μεγάλου φωτογράφου Σίμου Χουτζαίου.

Στο ζαχαροπλαστείο πλέον δουλεύει και ο 18χρονος Κυριάκος, που σε δυο μήνες τελειώνει το Μουσικό Λύκειο της Μυτιλήνης. Στον πάνω όροφο του εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής στα διαλλείματα της ενασχόλησης με τα γλυκά παίζει πιάνο. Ίσως στα διαλλείματα της ενασχόλησης με το πιάνο, να φτιάχνει γλυκά.

Τον ρωτάμε αν είναι ζαχαροπλάστης ή μουσικός. Χαμογελά. «Θα δείξει…» μας λέει. Και συμπληρώνει. «Το τσουρέκι πάντως έργο τέχνης. Καλή Ανάσταση».