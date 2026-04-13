Μυτιλήνη: Νεκρός οδηγός δικύκλου που συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο

Τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Μυτιλήνη, όπου ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε έναν οδηγό δικύκλου. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν η μοτοσυκλέτα έπεσε πάνω στο απορριμματοφόρο που πραγματοποιούσε αποκομιδή απορριμμάτων.

Το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στη Μυτιλήνη έχει προκαλέσει αναστάτωση, με τις αρχές να ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση. Το απορριμματοφόρο βρισκόταν εν ώρα εργασίας τη στιγμή του ατυχήματος.

Ο οδηγός του απορριμματοφόρου οδηγήθηκε, όπως προβλέπεται, στον εισαγγελέα για να καταθέσει σχετικά με το περιστατικό και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Η προανάκριση συνεχίζεται, με την αστυνομία να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια του δυστυχήματος.