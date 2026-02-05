Μποτιλιάρισμα στον Σκαραμαγκά λόγω σύγκρουσης λεωφορείου με αυτοκίνητο

Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στον Σκαραμαγκά έπειτα από τροχαίο ανάμεσα σε λεωφορείο και ΙΧ αυτοκίνητο γύρω στις 10:30 το βράδυ της Πέμπτης (05.02.2026).

Σύμφωνα με την αστυνομία, το τροχαίο συνέβη όταν συγκρούστηκαν ένα λεωφορείο και ένα ΙΧ στο σημείο στο ύψος της Λίμνης Κουμουνδούρου.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης των δύο οχημάτων ήταν να προκληθεί μποτιλιάρισμα στη νέα εθνική οδό Κορίνθου – Αθηνών στην περιοχή του Σκαραμαγκά.

Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί τυχόν τραυματισμοί από το τροχαίο.

Δείτε LIVE την κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ