Μποτιλιάρισμα στην Κορίνθου – Αθηνών από Αγίους Θεοδώρους και από Λαμία προς Αθήνα στο Κρυονέρι

Ταλαιπωρία για τους εκδρομείς του Σαββατοκύριακου στις δύο εθνικές οδούς Κορίνθου – Αθηνών και Λαμίας – Αθηνών. Αργά το απόγευμα της Κυριακής (12.07.2026) η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και ίδια εικόνα αναμένεται έως αργότερα το βράδυ.

Χαμηλές είναι οι ταχύτητες στην Κορίνθου – Αθηνών από τους Αγίους Θεοδώρους μέχρι τη Νέα Πέραμο, λόγω της μεγάλης επιστροφής εκδρομέων.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στα διόδια της Ελευσίνας.

Μποτιλιάρισμα σημειώνεται κατά διαστήματα και στη Λαμίας – Αθηνών από το ύψος του Κρυονερίου όπου νωρίτερα το απόγευμα είχε σημειωθεί τροχαίο ατύχημα.

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν ακόμα οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό στο κομμάτι από Παιανία μέχρι Παλλήνη στο ρεύμα προς εθνική οδό.

Δείτε ΕΔΩ live την κίνηση στους δρόμους