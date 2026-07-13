Ελλάδα

Μποτιλιάρισμα στην Κορίνθου – Αθηνών από Κινέτα και από Λαμία προς Αθήνα στις Αφίδνες

Μποτιλιάρισμα στην Κορίνθου – Αθηνών από Αγίους Θεοδώρους και από Λαμία προς Αθήνα στο Κρυονέρι

Ταλαιπωρία για τους εκδρομείς του Σαββατοκύριακου στις δύο εθνικές οδούς Κορίνθου – Αθηνών και Λαμίας – Αθηνών. Αργά το απόγευμα της Κυριακής (12.07.2026) η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και ίδια εικόνα αναμένεται έως αργότερα το βράδυ.

Χαμηλές είναι οι ταχύτητες στην Κορίνθου – Αθηνών από τους Αγίους Θεοδώρους μέχρι τη Νέα Πέραμο, λόγω της μεγάλης επιστροφής εκδρομέων.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στα διόδια της Ελευσίνας.

Μποτιλιάρισμα σημειώνεται κατά διαστήματα και στη Λαμίας – Αθηνών από τα διόδια Αφιδνών.

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν ακόμα οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα  από το ύψος διοδίων Κορωπίου έως τον κόμβο Μαραθώνος.

 

Δείτε ΕΔΩ live την κίνηση στους δρόμους

Πηγή newsit.gr

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