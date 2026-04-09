«Μπλόκο» της Τροχαίας σε κόντρες και επικίνδυνους οδηγούς στα νότια προάστια – Βεβαιώθηκαν 42 παραβάσεις

Μεγάλη επιχείρηση της Τροχαίας πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες ημέρες στα νότια προάστια της Αττικής, με στόχο να μπει τέλος στις αυτοσχέδιες κόντρες και την επικίνδυνη οδήγηση που παρατηρείται συχνά σε κεντρικούς δρόμους. Οι έλεγχοι έγιναν σε Ελληνικό, Βάρη, Βούλα και Βουλιαγμένη, όπου αστυνομικοί βγήκαν στους δρόμους για να εντοπίσουν οδηγούς που βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους και τους υπόλοιπους πολίτες.

Κατά τη διάρκεια της εξόρμησης της τροχαίας βεβαιώθηκαν συνολικά 42 παραβάσεις, με αρκετούς οδηγούς να πιάνoνται για επικίνδυνους ελιγμούς και επίδειξη ικανοτήτων, ενώ είχαν στηθεί και κόντρες. Παράλληλα, εντοπίστηκαν οχήματα χωρίς πινακίδες ή με πειραγμένες πινακίδες, οδηγοί χωρίς δίπλωμα, παραβάσεις για παραβίαση κόκκινου σηματοδότη αλλά και περιπτώσεις πρόκλησης υπερβολικού θορύβου.

Οι αστυνομικοί αφαίρεσαν πινακίδες, άδειες κυκλοφορίας και διπλώματα οδήγησης, ενώ όπως ξεκαθαρίζουν οι Αρχές, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση και το επόμενο διάστημα, ώστε να περιοριστούν οι επικίνδυνες συμπεριφορές στους δρόμους και να αυξηθεί η ασφάλεια για όλους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Ειδική εξόρμηση αποτροπής αυτοσχέδιων αγώνων σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε 7 και 8 Απριλίου 2026 από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, με τη συμμετοχή αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α).

Σκοπός της επιχειρησιακής δράσης ήταν η αποτροπή διεξαγωγής επικίνδυνων αυτοσχέδιων αγώνων σε οδικούς άξονες των περιοχών του Ελληνικού, της Βάρης, της Βούλας και της Βουλιαγμένης.

Κατά τη διάρκεια της εξόρμησης, για την αντιμετώπιση παραβάσεων που οδηγούν σε τροχαία ατυχήματα και διαταράσσουν την ασφαλή κυκλοφορία, βεβαιώθηκαν -42- παραβάσεις, ενδεικτικά:

-7- για επίδειξη ικανοτήτων,

-13- για οχήματα που δεν έφεραν ή είχαν αντικαταστήσει τις πινακίδες κυκλοφορίας,

-4- για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

-1- για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

-1- για παράβαση ερυθρού σηματοδότη,

-2- για πρόκληση θορύβου

Από τους ελέγχους αφαιρέθηκαν -2- κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, -10- άδειες κυκλοφορίας οχημάτων και -12- άδειες ικανότητας οδήγησης.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής θα συνεχίσει τις στοχευμένες δράσεις της με σκοπό την προώθηση της ασφάλειας στους δρόμους και την αποτροπή της επικίνδυνης οδήγησης.