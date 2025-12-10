Μπλόκο της αστυνομίας στους αγρότες στην Πάτρα, δεν τους αφήνουν να πλησιάσουν τη γέφυρα Ρίου Αντιρρίου – Έφυγαν τα τρακτέρ από το λιμάνι του Βόλου

Ένταση επικρατεί στη γέφυρα Ρίου Αντιρρίου με το κομβόι των αγροτών να επιχειρεί να την αποκλείσει με τους αστυνομικούς να τους μπλοκάρουν. Έφυγαν οι αγρότες απο λιμάνι του Βόλου λίγο πριν λήξει το τελεσίγραφο αφήνοντας εκεί τα οχήματά τους.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Αχαϊα και την Αιτωλοακαρνανία θέλουν να καταλάβουν Γέφυρας Ρίου Αντιρρίου με τους αστυνομικούς να τους εμποδίζουν. Έχει κλείσει η εθνική οδός Αθηνών – Πατρών στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ ο δρόμος στο Κιάτο είναι κλειστός.

Οι αγρότες ξεκίνησαν με τα πόδια για να αποκλείσουν τη γέφυρα. Στόχος τους είναι να ανοίξουν τα διόδια και να επιτρέψουν για 4 ώρες την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Στη Μεγάλη Περιμετρική έχει στηθεί μπλόκο ενώ κινητοποίηση στη Γέφυρα για σήμερα έχει προαναγγείλει η Συντονιστική Επιτροπή του Μπλόκου στο Αγγελόκαστρο.

“Είμαστε ανοικτοί στο διάλογο από την αρχή. Τα κυρίαρχα ζητήματα είναι γνωστά εδώ και 3- χρόνια. Τα γνωρίζει η κυβέρνηση. Τα εχουμε δώσει, τα έχουμε ξαναδώσει, εμείς περιμένουμε να πάρει θέση. Αντί να πάρει θέση στα ζητήματα που απασχολούν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, όλης της χώρας, έρχεται και ποινικοποιεί τον αγώνα. Εμείς δεν είαμστε υπέρ της βίας κάποιων μεμονωμένων ανθρώπων” δήλωσε μέλος του ΔΣ του Αγροτικού Συλλόγου Ερυμάνθου.

“Θα πάμε παντού, θα κλιμακώσουμε παντού. Και γέφυρα και λιμάνια εάν δεν σκύψει η κυβέρνηση να δώσει λύσεις στα προβλήματα” πρόσθεσε.

Αγρότες από την Αιτωλοακαρνανία και την Αχαΐα κινήθηκαν οργανωμένα και έφτασαν μέχρι το αστυνομικό μπλόκο στο ύψος της Γαβρολίμνης, όπου βρέθηκαν αντιμέτωποι με ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ. Οι αγρότες μοίρασαν πορτοκάλια στους αστυνομικούς, σε μια προσπάθεια να στείλουν μήνυμα ειρηνικής διαμαρτυρίας.

Αναστροφή ασθενοφόρων

Στο σημείο που ενώνεται η Εθνική Οδός με την περιμετρική υπήρχε κλούβα των ΜΑΤ και δυνάμεις της αστυνομίας δεν επέτρεπαν την περαιτέρω μετακίνηση, ενώ μπλοκαρίστηκε η κυκλοφορία και 2 ασθενοφόρων τα οποία έκαναν αναστροφή και έφυγαν. Μάλιστα, υπήρχαν αναφορές ότι μέσα σε ένα από αυτά υπήρχε ασθενής.

Άνοιξε το λιμάνι του Βόλου

Την ίδια ώρα το λιμάνι του Βόλου άνοιξε, καθώς άρχισαν να αποχωρούν οι αγρότες μαζί τα τρακτέρ τους μετά το τελεσίγραφο και την εισαγγελική εντολή, καθώς αν επέμεναν στον αποκλεισμό θα γίνονταν συλλήψεις.

Οι αγρότες είχαν αποκλείσει για πάνω από δύο ώρες την είσοδο του εμπορικού και επιβατικού λιμανιού με ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ να είναι στο σημείο. Οι ψαράδες της Μαγνησίας συμμετείχαν στον αποκλεισμό από θαλάσσης.

Περισσότερα από 100 φορτηγά βρίσκονται στο εμπορικό λιμάνι του Βόλου, σταθμευμένα στο Πορθμείο και άλλα περιμένουν να ξεφορτώσουν εξαγωγικά προϊόντα – κυρίως θεσσαλικό σιτάρι- και άλλα παραλάβουν προϊόντα, όπως λιπάσματα. Συνολικά 27.000 τόνοι σιτάρι είναι προγραμματισμένο να φύγουν με προορισμό την Τυνησία