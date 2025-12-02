Μπλόκα αγροτών: Drone καταγράφει τις κινητοποιήσεις στη Νίκαια – Απέραντο «πάρκινγκ» η Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Φρούριο γεμάτο με ακινητοποιημένα τρακτέρ θυμίζουν οι εικόνες από drone που καταγράφουν από ψηλά το μπλόκο που έστησαν οι αγρότες στη Νίκαια της Λάρισας. Η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης θυμίζει ατελείωτο «πάρκινγκ» καθώς τα τρακτέρ σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων.

Οι εικόνες αυτές δείχνουν και το μέγεθος της κινητοποίησης των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας που θεωρείται και βασικό «φρούριο» – επίκεντρο του αγώνα. Στο συγκεκριμένο σημείο μάλιστα αναμένεται να αναπτυχθούν περισσότερα τρακτέρ. Μέχρι στιγμής εκατοντάδες έχουν παραταχθεί σε πυκνούς σχηματισμούς αποτρέποντας την αστυνομία να επέμβει ώστε να τους σπάσει.

Με αυτόν τον τρόμο οι αγρότες κατάφεραν να κλείσουν και τον νευραλγικό οδικό άξονα, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα στην κυβέρνηση.

Δείτε εδώ που έχουν στήσει μπλόκα οι αγρότες.

Σε κατάσταση κυκλοφοριακού «εμφράγματος» είναι και όλη η υπόλοιπη χώρα. Ισχυρά μπλόκα παραμένουν στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στην Καρδίτσα, στα Μάλγαρα, στους Ευζώνες και την Ημαθία, με την Τροχαία να προχωρά συνεχώς σε εκτροπές της κυκλοφορίας για να αποφευχθούν τα ατυχήματα.

Οι αγρότες δηλώνουν ανυποχώρητοι, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να αποσύρουν τα τρακτέρ αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους για το κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές και τις ενισχύσεις.

