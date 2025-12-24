Μπλόκα αγροτών: Ταλαιπωρία δίχως τέλος για τους ταξιδιώτες των Χριστουγέννων – Εκτροπές, παρατημένα τρακτέρ και ουρές χιλιομέτρων

Χρειάστηκε ένα χριστουγεννιάτικο θαύμα για να καταφέρουν οι ταξιδιώτες της Τρίτης (23.12.25) να φτάσουν στους προορισμούς αφού από τη μία τα μπλόκα των αγροτών και από την άλλη οι απαγορεύσεις της αστυνομίας έκαναν τους δρόμους απροσπέλαστους, με τους ταξιδιώτες να περνούν ώρες στους δρόμους.

Πολλοί ήταν αυτοί που επέλεξαν να ακολουθήσουν τα GPS τους για να αποφύγουν τα μπλόκα των αγροτών και την κίνηση που σημειωνόταν στους παρακαμπτήριους δρόμους με αποτέλεσμα να βρεθούν σε χωματόδρομους ανάμεσα σε χωράφια και σε μικρούς δρόμους χωριών.

Οι ουρές ήταν ατελείωτες με τους ταξιδιώτες να περνούν δύο με τέσσερις ώρες – και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα παραπάνω – επιπλέον στους δρόμους.

Σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων η κατάσταση να είναι κάπως καλύτερη αφενός γιατί τα τρακτέρ έχουν πλέον αποσυρθεί – στις περισσότερες περιπτώσεις στα δεξιά των δρόμων – και αφετέρου γιατί η έξοδος φαίνεται να κορυφώθηκε χθες, αφού πολλοί ήταν αυτοί που βλέποντας τις εικόνες αυτές ανέβαλλαν τις χριστουγεννιάτικες διακοπές τους.

Η κατάσταση στους δρόμους

Στα Μάλγαρα οι αγρότες έδωσαν στην κυκλοφορία δύο λωρίδες, ο δρόμος καθαρίστηκε και η τροχαία έδωσε άδεια διέλευσης στα αυτοκίνητα.

Στη Ριτσώνα εξαιτίας των μπλόκων στη Θήβα και του Κάστρου γίνονται εκτροπές στην κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, με αποτέλεσμα την Τρίτη να σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων.

Τα αυτοκίνητα κινούνται κανονικά στην Εθνική Οδό ενώ τα φορτηγά εκτρέπονται στον παράδρομο, στον κόμβο της Ριτσώνας.

Στον κόμβο της Θήβας, η κυκλοφορία διεξάγεται ουσιαστικά σε μιάμιση λωρίδα ενώ στο μπλόκο του Κάστρου η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα, καθώς υπάρχουν αρκετά τρακτέρ τα οποία βρίσκονται κάθετα στο οδόστρωμα, στη δεξιά λωρίδα και στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης.

Η αστυνομία αναζητούσε χθες από τις πινακίδες στα χωριά τους ιδιοκτήτες αυτών το τρακτέρ.

Από τα ξημερώματα της Τετάρτης η κίνηση είναι εμφανής, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει την χθεσινή κατάσταση.

Στη Νίκαια η κυκλοφορία έχει κάπως αποσυμφορηθεί, καθώς μετά από συνεννόηση των αγροτών με την αστυνομία, έχει ανοίξει για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά η αερογέφυρα που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το μπλόκο της περιοχής στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Έτσι, όσοι κατευθύνονται από την Αθήνα, να κάνουν μικρότερη παράκαμψη.

Στην Πάτρα στο μπλόκο Εγλυκάδας οι αγρότες διεμήνυαν την Τρίτη ότι δεν φεύγουν από το οδόστρωμα και έτσι η Ολυμπία Οδός δεν δόθηκε στην κυκλοφορία. Οι οδηγοί που κατευθύνονταν προς Πύργο έμπαιναν μέσα από την Πάτρα με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο μέσα στους δρόμους της Πάτρας.