Μπλόκα αγροτών: Σε θέσεις μάχης τα τρακτέρ στη Χαλκίδα – Στην Εύβοια και τη Στερεά Ελλάδα περνά η σκυτάλη του αποκλεισμού δρόμων

Έτοιμοι για μπλόκα στη Χαλκίδα, κλείνοντας την Υψηλή Γέφυρα, είναι οι αγρότες της Εύβοιας. Μαζί με τους συναδέλφους τους από την υπόλοιπη Στερεά Ελλάδα παίρνουν σειρά για δυναμικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς δρόμων.

Οι αγρότες της Εύβοιας έχουν ήδη παρατάξει τα τρακτέρ τους στο σημείο, έτοιμοι να κλείσουν την Υψηλή Γέφυρα στη Χαλκίδα.

«Σήμερα θα κλείσουμε [την Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας] από τις έξι έως τις εννέα το βράδυ. Είναι η τελευταία κινητοποίηση που κάνουμε για αυτή την εβδομάδα. Γιατί Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα δώσουμε κυκλοφορία σε όλους έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν τις γιορτές τους.

Εχθές κάναμε μια άλλη πράξη, το να ανοίξουμε τα διόδια των Αφιδνών, το μπλόκο το δικό μας, της Κηρίνθου Ευβοίας, της Ιστιαίας, της Θήβας, του Κάστρου και της Αταλάντης. Έτσι ώστε να δείξουμε ότι τον κόσμο τον θέλουμε κοντά μας και να δείξουν ότι και εμείς είμαστε δίπλα στον κόσμο.

Τώρα τις κινητοποιήσεις που κάνουμε είναι για να σκληρύνουμε λίγο τη στάση μας, έτσι ώστε η κυβέρνηση να αρχίσει να μας παίρνει στα σοβαρά, ότι τα προβλήματά μας είναι διαχρονικά και πρέπει να τα λύσει», λέει στο Orange Press Agency ο Βαγγέλης Ρουμπής, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τριάδας και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής στο μπλόκο της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας.

Σύμφωνα με τον Βαγγέλη Ρουμπή τα σοβαρότερα ζητήματα στα οποία πρέπει να δώσει λύση η κυβέρνηση είναι «το αγροτικό πετρέλαιο, η κιλοβατώρα που μας καίει πάρα πολύ. Είναι η ευλογιά που δεν έχει κοιτάξει καθόλου. Είναι γύρω στα 2.200 κοπάδια που έχουν σφαγεί στην Ελλάδα. Τα 16 από αυτά είναι στη Βόρεια Εύβοια, είναι στο δικό μας νομό. Πολλοί δεν έχουν αποζημιωθεί και αυτοί οι λιγοστοί που έχουν αποζημιωθεί έχουν πάρει μόνο τα μισά. Και ένα άλλο που έχω να πω είναι ότι αποζημιώνει τα πρόβατα με 140 ευρώ το ένα, ενώ οι πραγματικές αγορές με τιμολόγια που έχουν κάνει πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι, κυμαίνονται στα 450 ευρώ».

Ανοιχτές οι σήραγγες των Τεμπών μετά από τρίωρο αποκλεισμό

Νωρίτερα, οι αγρότες έκλεισαν για τρεις ώρες για τα φορτηγά τις σήραγγες των Τεμπών. Η αστυνομία προχώρησε σε εκτροπή κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα από την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Θεσσαλονίκης μέσω της Κοιλάδας των Τεμπών.

Την Τρίτη (23.12.2025), αναμένεται να προχωρήσουν στη διευθέτηση των τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας, για τη διευκόλυνση των εκδρομέων για την εορταστική περίοδο.

Έντονο κυκλοφοριακό στον άξονα Θήβα – Λιβαδειά

Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται στον άξονα Θήβα – Λιβαδειά. Οι Αρχές εκτρέπουν την κυκλοφορία από τη Ριτσώνα. Ωστόσο, στον δρόμο επικρατεί συμφόρηση, ενώ την κατάσταση επιδεινώνει και η βροχή.

Μπλόκα σε Τρίκαλα, Καρδίτσα και Ιωάννινα

Στα μπλόκα παραμένουν και οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65, όπως και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65.

Για την Τρίτη, οι αγρότες αποφάσισαν να παραμείνει από μία λωρίδα ανοιχτή ανά κατεύθυνση.

Οι αγρότες στα Τύρια Ιωαννίνων θα αποκλείσουν έως τις 10 το βράδυ της Δευτέρας τον δρόμο στο μπλόκο Καλπακίου.

Δείτε live όλα τα μπλόκα που έχουν στηθεί στην Ελλάδα

Αγρότες αδειάζουν τόνους κοπριάς έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σε μία… «βρώμικη» συμβολική κίνηση προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας αγρότες, ρίχνοντας κοπριά στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ζητώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του ThessPost.gr, έριξαν ένα «φορτηγό» βάρους τεσσάρων τόνων κοπριάς φυτικών υπολειμμάτων και σκουπιδιών μπροστά από το κτίριο της Περιφέρειας, ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Τα επόμενα βήματα των αγροτών

Ωστόσο, αν και στα Τέμπη, οι αγρότες είχαν αποφασίσει να αποκλείουν δύο ρεύματα στις σήραγγες των Τεμπών, κλείνοντας τον δρόμο για τα φορτηγά και αφήνοντας τις άλλες δύο λωρίδες για τα υπόλοιπα οχήματα, η αστυνομία αποφάσισε για λόγους ασφαλείας να κλείσει και τα δύο ρεύματα.

Οι αγρότες έχουν αποφασίσει την ελεύθερη διέλευση από τα μπλόκα για τις 23 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι είναι θέμα της αστυνομίας αν θα επιτραπεί η κυκλοφορία και για το εάν θα συνεχιστεί ή όχι η εκτροπή των οχημάτων.

ΕΛΑΣ: Επιβεβλημένα τα μέτρα εκτροπής κυκλοφορίας στη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων

Πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρουν ότι η εκτροπή κυκλοφορίας των οχημάτων στα μπλόκα των αγροτών είναι επιβεβλημένη για λόγους ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, οι πηγές τονίζουν: Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της θεσμικής της αποστολής για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ρύθμισης και εκτροπής της κυκλοφορίας σε περιπτώσεις αποκλεισμού οδών και για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται έκτακτα εμπόδια ή πολίτες επί του οδοστρώματος.

Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων, η λήψη των μέτρων αυτών είναι υπηρεσιακά επιβεβλημένη και απορρέει από το ισχύον νομικό πλαίσιο, καθώς η παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων και πεζών επί του οδοστρώματος, δημιουργεί αντικειμενικά επικίνδυνες συνθήκες κυκλοφορίας, ανεξαρτήτως προθέσεων ή δηλώσεων οποιουδήποτε.

Η διέλευση οχημάτων υπό τις συνθήκες αυτές ενέχει αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος και, για τον λόγο αυτό, η εκτροπή της κυκλοφορίας αποτελεί μονόδρομο για την πρόληψη κινδύνων και όχι επιλογή.

Υπογραμμίζεται ότι τα μέτρα αυτά δεν λαμβάνονται μόνο για την προστασία των οδηγών και των επιβατών, αλλά και για την προστασία των ίδιων των διαμαρτυρόμενων αγροτών, οι οποίοι κινούνται πεζοί σε οδούς που προορίζονται για την ταχεία κυκλοφορία οχημάτων και όχι για την παραμονή ανθρώπων.

Η Ελληνική Αστυνομία λειτουργεί και λαμβάνει σχετικές αποφάσεις βάσει τεκμηριωμένης εκτίμησης κινδύνου και όχι δηλώσεων καλής πρόθεσης. Στο πλαίσιο αυτό, ενεργεί με γνώμονα την ασφάλεια όλων και δεν δύναται να επιτρέψει την κυκλοφορία οχημάτων σε σημεία όπου τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη ζωή. Η τήρηση των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αποφυγή ατυχημάτων και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας.