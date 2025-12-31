Μπλόκα αγροτών: Παραμένουν παραταγμένα τα τρακτέρ – Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων

Παραμονή Πρωτοχρονιάς και η κυκλοφορία στις εθνικές οδούς παρά τα μπλόκα των αγροτών διεξάγεται χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις.

Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα υπάρξει κλείσιμο δρόμων τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς, παρά τη συνέχιση των κινητοποιήσεών τους για 32η ημέρα. Όπως επισημαίνουν, δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία σε παρακαμπτήριες οδούς, ενώ έχουν λάβει μέτρα ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των εκδρομέων.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνστανία Δημογλίδου, στην κυκλοφορία, βοηθά το ότι δεν ήταν τόσο πολλοί όσοι έφυγαν από την Αθήνα όσοι τα Χριστούγεννα, που είδαμε και τις πολύωρες καθυστερήσεις.

Στον κόμβο της Νίκαιας, όπου παραμένουν παρατεταγμένα περισσότερα από 1.500 τρακτέρ, οι αγρότες άνοιξαν την αερογέφυρα πάνω από το μπλόκο, διασφαλίζοντας την ομαλή διέλευση των οχημάτων για τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς.

Οι τελικές αποφάσεις για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων αναμένεται να ληφθούν μετά τις 2 Ιανουαρίου.

Στο Κάστρο της Βοιωτίας είναι ανοιχτή η μία λωρίδα, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία των εκδρομέων, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα οι οδηγοί πρέπει να μπουν στην παράκαμψη από Μαρτίνο.

Χωρίς προβλήματα διεξάγεται και η κυκλοφορία στο μπλόκο των Μαλγάρων, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας να έχουν δοθεί προς χρήση. Τα οχήματα σε όλη την κεντρική Μακεδονία, κινούνται κανονικά παρά τις αγροτικές κινητοποιήσεις, χωρίς εκτροπές και καθυστερήσεις.

Στην κυκλοφορία δόθηκε επίσης ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, μετά την απόφαση αγροτών και κτηνοτρόφων, που είχαν στήσει μπλόκο στην περιοχή, να τοποθετήσουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα στην άκρη του οδοστρώματος, με σκοπό τη διευκόλυνση της κίνησης των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.