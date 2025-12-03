Μπλόκα αγροτών: Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις, κλείνουν και το τελωνείο του Προμαχώνα

Οι αγρότες παραμένουν για 4η μέρα στα μπλόκα και δείχνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Καθημερινά τα μπλόκα σε όλη τη χώρα ενισχύονται από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Σήμερα αναμένεται αποκλεισμός του τελωνείου στον Προμαχώνα και μπλόκο στον κόμβο Μεγαλοχωρίου Τρικάλων, ενώ εξετάζονται συμβολικοί αποκλεισμοί λιμανιών.

Κλειστή παραμένει από τους αγρότες η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα, οι οποίοι εξετάζουν το κλείσιμο και των παρακαμπτήριων οδών.

Συγκεκριμενα στο μπλόκο της Νίκαιας υπάρχουν πάνω από 1.000 τρακτέρ, με τον αυτοκινητόδρομο κλειστό και στα δύο ρεύματα.

Στο μπλόκο Ε-65 έχοντας παραταχθεί πάνω από 2.000 τρακτέρ, σχηματίζοντας ουρά μεγαλύτερη των δύο χιλιομέτρων.

Την ίδια ώρα αναμένεται νέο μπλόκο από τον κόμβο Μεγαλοχωρίου.

Συνολικά, μόνο στη Θεσσαλία βρίσκονται πάνω από 4.000 τρακτέρ, αριθμός που αυξάνεται καθημερινά.

Στην Καρδίτσα κλειστός παραμένει ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Στο συγκεκριμένο μπλόκο βρίσκονται 2.000 τρακτέρ.

Στα Μάλγαρα κλειστή παραμένει από τη Δευτέρα η Εθνική Οδός στο ρεύμα προς Αθήνα. Το απόγευμα της Τρίτης έκλεισε για τουλάχιστον δύο ώρες και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα αλλά μπλόκα όπως αυτά των Μαλγάρων θα πραγματοποιηθούν και σε άλλα σημεία του εθνικού δικτύου ενισχύοντας τη θέση των αγροτών που βρίσκονται μαζικά στον δρόμο.

Στο μπλόκο των αγροτών των Μαλγάρων βρίσκονται από χθες αυτοκινητιστές με τα φορτηγά τους, ενώ σήμερα το πρωί αναμένονται στο σημείο και ιδιοκτήτες ταξί. Έχουν ήδη παραταχθεί περισσότερα από 200 τρακτέρ.