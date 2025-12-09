Μπλόκα αγροτών: Κλειστό ως τις 11 το αεροδρόμιο Ηρακλείου – Βαριές κατηγορίες για όσους συμμετείχαν στα επεισόδια των Χανίων

Στον απόηχο των σοβαρών επεισοδίων στην Κρήτη μεταξύ αγροτών, κτηνοτρόφων και ΜΑΤ συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις με το αεροδρόμιο του Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης να κλείνει και πάλι αργά το βράδυ της Δευτέρας (08.12.2025).

Για τη συμμετοχή στα επεισόδια στην Κρήτη μεταξύ αγροτών και ΜΑΤ έχουν ταυτοποιηθεί 200 άτομα μέσα από τις κάμερες. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τουλάχιστον 5 μέχρι και 8 συλλήψεις, έχουν στο παρελθόν τους 20 από τα 200 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί για τη συμμετοχή τους στα επεισόδια στα Χανιά. Η οργή των αγροτών σε όλη τη χώρα φουντώνει με τα μπλόκα με κομβικά σημεία να αυξάνονται συνεχώς.

Τα άτομα που ταυτοποιήθηκαν παραπέμπονται στη Δικαιοσύνη για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία – οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης, παρακώλυση συγκοινωνιών κ.α. αδικήματα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για άτομα σχετικά νεαρής ηλικίας, με μικρό αριθμό ζώων και γεωργικών εκτάσεων στην κατοχή τους. Αυτοί αντιμετωπίζουν και τις βαρύτερες κατηγορίες για τα επεισόδια της Δευτέρας, όπου μεταξύ άλλων, αγρότες αναποδογύρισαν περιπολικό της αστυνομίας, χτύπησαν αστυνομικούς ακόμη και με τις κατσούνες τους, ενώ η αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με χημικά.

Στα Χανιά τα επεισόδια πήραν διαστάσεις, όταν ομάδα αγροτών έσπασαν με μαγκούρες και κατσούνες ένα περιπολικό και στη συνέχεια το αναποδογύρισαν.

Δύο άτομα, τα οποία συμμετείχαν στα επεισόδια, συνελήφθησαν στο Ηράκλειο, με το ένα να έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Τα περισσότερα άτομα που συμμετείχαν στα επεισόδια στα Χανιά αλλά και στο Ηράκλειο, έχουν καταγραφεί από φορητές κάμερες και drones της ΕΛΑΣ, γεγονός που διευκολύνει τις Aρχές να τους ταυτοποιήσουν.

Οι αστυνομικές υπηρεσίες Χανίων και Ηρακλείου, συγκεντρώνουν το προανακριτικό υλικό, και όταν ολοκληρωθούν οι δικογραφίες θα διαβιβαστούν στη Δικαιοσύνη που θα ασκήσει, ανάλογα με το βαθμό εμπλοκής τους, τις διώξεις στους κατηγορούμενους.

Οκτώ αστυνομικοί τραυματίστηκαν στα Χανιά από πέτρες, ενώ ένας αξιωματικός της ΕΛΑΣ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς είχε τραυματιστεί με πέτρα στη γνάθο. Του έγιναν ράμματα και πήρε εξιτήριο.

Την ίδια ώρα κλειστό είναι και πάλι από το βράδυ της Δευτέρας (08.12.2025) το Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης» μετά την υλοποίηση της απόφασης που έλαβαν αγροτοκτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και ψαράδες από το Ηράκλειο, το Λασίθι και το Ρέθυμνο, που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.

Έτσι ακυρώθηκαν τέσσερις πτήσεις από Ηράκλειο και μία από Αθήνα για Ηράκλειο, και δεν θα διεξάγονται τουλάχιστον μέχρι σήμερα στις 11 το πρωί, οπότε και θα συνεδριάσει εκ νέου η Συντονιστική Επιτροπή για να λάβει νεότερες αποφάσεις.

Ανοιχτό το αεροδρόμιο Χανίων

Σε εσωτερικούς χώρους του αεροδρομίου Χανίων πέρασαν την νύχτα αγρότες και κτηνοτρόφοι που συμμετέχουν στην κινητοποίηση η οποία ξεκίνησε το μεσημέρι της Δευτέρας 8/12 και σημαδεύτηκε από τα σοβαρά επεισόδια. Οι πτήσεις ωστόσο πραγματοποιούνται κανονικά.

Η κεντρική πύλη παραμένει ανοιχτή με απρόσκοπτη την κίνηση των επιβατών, οι πτήσεις διεξάγονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους, χωρίς καθυστερήσεις, με το ενδιαφέρον όλων να βρίσκεται στο εαν τελικά θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση που έχουν ζητήσει.

Οι αγρότες επιθυμούν να πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του πρωτογενή τομέα, της αυτοδιοίκησης και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας του νομού, με στόχο, όπως έχουν ζητήσει οι συντονιστές των κινητοποιήσεων, να υπάρξει επικοινωνία με την κυβέρνηση. Στον σχεδιασμό των αγροτών είναι να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους αν δεν υπάρξουν δεσμεύσεις από την κυβέρνηση για τα αιτήματα τους, με κυρίαρχο την πληρωμή των ενισχύσεων με την μέθοδο της Τεχνικής Λύσης, αλλά και την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους των ζωοτροφών.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι ζητούν επίσης η νέα ΚΥΑ να είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων και συζήτησης μαζί τους, καθώς οι συνθήκες που βιώνουν τους οδηγούν στον αφανισμό. Στόχος είναι, όπως τονίζουν, να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, αν δεν λάβουν δεσμεύσεις, βάζοντας μάλιστα στο κάδρο των κινήσεων τους εκτός του μπλοκου αεροδρομίου, του μπλοκου στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων επί του ΒΟΑΚ και το λιμάνι της Σούδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τοπικές δυνάμεις της ΕΛΑΣ θα ενισχυθούν με δυνάμεις από την Αθήνα ενώ στους κόλπους των αγροτών και κτηνοτρόφων έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση, για το αποτέλεσμα των βίαιων χθεσινών επεισοδίων με τον πετροπόλεμο, τον τραυματισμό αστυνομικών, τις φθορές υπηρεσιακών οχημάτων και αν τελικά τέτοιες εικόνες, βοηθούν τον αγώνα τους ή τους απομακρύνουν από το στόχο τους για δικαίωση των αιτημάτων τους αλλά και την κοινωνία.

Σχετικά με το μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων επί του ΒΟΑΚ η απόφαση που έλαβε η συντονιστική επιτροπή αγώνα αφορά στο να διατηρηθεί το μπλόκο και η κυκλοφορία των οχημάτων να διακόπτεται συμβολικά για μισή ώρα κάθε μεσημέρι 2.00 με 2.30.