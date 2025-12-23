Μπλόκα αγροτών: Διαβουλεύσεις αγροτών και Αστυνομίας να δοθούν επιπλέον λωρίδες για την χριστουγεννιάτικη έξοδο – Εφιάλτης η Αθηνών – Λαμίας

Αντί για χριστουγεννιάτικη ξεγνοιασιά, τους περίμενε ένα Γολγοθάς. Οι οδηγοί που επέλεξαν να ξεκινήσουν την Τρίτη (23/12/25) για την απόδραση των εορτών, βρέθηκαν κολλημένοι στην Αθηνών – Λαμίας, σε μια ουρά άνω των 15 χιλιομέτρων που έχει δημιουργηθεί από το Σχηματάρι και λίγο πριν τον κόμβο της Ριτσώνας.

Ενώ οι αγρότες στα περισσότερα μπλόκα έχουν διαβεβαιώσει πως θα σταθμεύσουν στην άκρη των αυτοκινητόδρομων τα τρακτέρ τους, η Τροχαία επιμένει πως ο δρόμος παραμένει επικίνδυνος για τους οδηγούς με τα παραταγμένα τρακτέρ μέσα στον δρόμο. Όσοι θέλουν να φτάσουν Λαμία θα πρέπει να περάσουν μέσα από τη Λιβαδειά…



Μιλώντας νωρίτερα, στο Live News, ένας οδηγός είπε ότι ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 το πρωί από το Ηράκλειο Αττικής με προορισμό την Καβάλα και λίγο πριν τις 16.30 το απόγευμα ήταν ακόμα πριν την Λαμία.

Βλέποντας την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, αγρότες και Αστυνομία, βρίσκονται σε διαβουλεύσεις από νωρίς το απόγευμα σύμφωνα με το LiveNews, προκειμένου να δοθούν 2 λωρίδες κυκλοφορίας στους οδηγούς, για να αποσυμφορηθεί η κατάσταση.

Πάτρα

Στο κόμβο της Εγλυκάδας οι αγρότες παραμένουν στην Ολυμπία Οδό, έχοντας ανοίξει τη μία λωρίδα κυκλοφορίας. Ωστόσο, η αστυνομία δεν έδωσε στην κυκλοφορία τον δρόμο και έτσι η κίνηση προς Πύργο γίνεται από παρακαμπτήριους. Κλειστή η περιμετρική της Πάτρας. Πρόβλημα υπάρχει και στην Ιόνια Οδό.

Μάλγαρα

Από δύο λωρίδες κυκλοφορίας διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων προς την Αθήνα και από τρεις προς τη Θεσσαλονίκη στον αυτοκινητόδρομο της ΠΑΘΕ, στα Διόδια των Μαλγάρων, όπως ανακοινώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία.

Το ρεύμα προς Αθήνα απελευθερώθηκε σήμερα από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, μετά από 22 ημέρες που παρέμενε κλειστό, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη άνοιγε περιοδικά κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών.

Σε βίντεο που ανέβηκε στα social media φαίνονται αυτοκίνητα να κινούνται σε χωματόδρομους καθώς η Αθηνών – Θεσσαλονίκης είναι μπλοκαρισμένη.

Θήβα

Την ίδια ώρα στο μπλόκο της Θήβας οι αγρότες δεν επιτρέπουν από τα αυτοκίνητα να διέρχονται του δρόμου με αποτέλεσμα η τροχαία να τους κατευθύνει προς παρακαμπτήριους.

Ωστόσο, οι παρακαμπτήριοι δρόμοι πλέον βρίσκονται στο «κόκκινο» με αποτέλεσμα οι οδηγοί για να αποφύγουν την κίνηση να χρησιμοποιούν τα GPS τους που τους κατευθύνουν σε χωματόδρομους μέσα από χωράφια.

Δεκάδες αυτοκίνητα μπλέκονται σε χωριά και σε μικρά δρομάκια, προσπαθώντας να βγουν σε κεντρικό δρόμο.

Νίκαια

Ανοιχτούς τους δρόμους άφησαν σήμερα οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας προς διευκόλυνση των εκδρομέων κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, ενώ θα πραγματοποιήσουν γενικές συνελεύσεις, προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Οι αγρότες ωστόσο δεν αποχωρούν από το μπλόκο, δηλώνοντας ότι ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι να επιτευχθεί ένας ουσιαστικός διάλογος με την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων των αγροτών, σύμφωνα με τα όσα επεσήμανε ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ Ρίζος Μαρούδας.