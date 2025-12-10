Μπλόκα αγροτών: Έφτασαν τα πρώτα τρακτέρ στον Βόλο για να αποκλείσουν το λιμάνι – Ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ στην περιοχή

Έφτασαν στον Βόλο τα πρώτα τρακτέρ απότο μπλόκο των αγροτών στις Μικροθήβες με σκοπό να αποκλείστουν το λιμάνι της Μαγνησίας. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή.

Οι αγρότες με τα τρακτέρ θέλουν να αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου έχοντας και τη συμπαράσταση και των επαγγελματιών ψαράδων της περιοχής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δυνάμεις της αστυνομίας έχουν αποκλείσει τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο του επιβατικού λιμανιού. Ισχυρή αστυνομική παρουσία υπάρχει και στο Τελωνείο, όπου τοποθετείται κλούβα των ΜΑΤ, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε πρόσβαση στο σημείο που οι αγρότες σχεδίαζαν να αποκλείσουν.

Ίδια εικόνα και στον εμπορευματικό σταθμό του λιμανιού, όπου ήδη έχουν παραταχθεί αστυνομικές δυνάμεις, εμποδίζοντας τους αγρότες να εισέλθουν και εκεί.

Αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας συγκεντρώθηκαν στις 8:30 το πρωί στον κόμβο Πλατύκαμπου, όπου συναντήθηκαν με τους αγρότες από τα μπλόκα του Ε65 σε Καρδίτσα και Τρίκαλα, ώστε να «κατηφορίσουν» προς τον Βόλο.

Aγρότες από Καρδίτσα, Τρίκαλα και Λάρισα, με τρακτέρ, αγροτικά οχήματα, ΙΧ αλλά και λεωφορεία κατευθύνονται προς τον Βόλο.

Στόχος τους είναι να διαμαρτυρηθούν κάνοντας γνωστά τα αιτήματά τους και δε σκοπεύουν να προκαλέσουν προβλήματα στην κυκλοφορία. Στη συνέχεια αναμένεται να επιστρέψουν στη Λεωφόρο Αθηνών όπου είναι αποφασισμένοι να διακόψουν την κίνηση του εμπορικού λιμανιού του Βόλου.