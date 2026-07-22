Μπλακ άουτ στην Αθήνα: Διακοπές ρεύματος σε Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολωνάκι, Ζωγράφου, Μενίδι και Μεταμόρφωση

Πολλά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται από σήμερα το μεσημέρι (22/7/2026) σε διάφορες περιοχές της Αθήνας αλλά και γενικότερα στην Αττική. Η διακοπή ρεύματος έχει ξεκινήσει από τις 15:20 σε Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολωνάκι και Γκύζη.

Μάλιστα εξαιτίας της διακοπής ρεύματος, φανάρια έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας και έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας. Δίχως ηλεκτροδότηση είναι και πολλά καταστήματα των περιοχών αυτών.

Λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση παρουσιάστηκαν και σε Ζωγράφου, Μενίδι και Μεταμόρφωση.

Την ίδια ώρα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Πυροσβεστικά οχήματα κινούνται στις πληγείσες περιοχές προκειμένου να ανταποκριθούν στα περιστατικά και να παρέχουν βοήθεια όπου χρειάζεται.

Σύμφωνα με την ενημέρωση για τις βλάβες του ΔΕΔΔΗΕ, η αποκατάσταση για τις πληγείσες περιοχές αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά: στου Ζωγράφου έως τις 18:00 και σε Μενίδι και Μεταμόρφωση έως τις 18:30.