Μπλακ άουτ σε Μαρούσι και Νέο Ηράκλειο

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμειναν περιοχές στο Μαρούσι και το Νέο Ηράκλειο νωρίτερα το Σάββατο (30.05.2026), λόγω βλάβης σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ. Προβλήματα σε σπίτια και καταστήματα των βορείων προαστίων.

Όπως ενημερώνει ο ΔΕΔΔΗΕ, τα συνεργεία του έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την αποκατάσταση της βλάβης, ενώ η εκτιμώμενη ώρα επαναφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος υπολογίζεται γύρω στις 10:30 το βράδυ.

Σε εξέλιξη η διερεύνηση του προβλήματος από τα τεχνικά συνεργεία.

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ το πρόβλημα οφείλεται σε πτώση της γραμμής μέση τάσης.