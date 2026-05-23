Μπαράζ σεισμών στην Κάσο: Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 Ρίχτερ

Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε την Σάββατο 23 Μαΐου 2026 στην Κάσο.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 20:37 και είχε επίκεντρο 26 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσσου. Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 14,4 χιλιόμετρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην περιοχή σημειώθηκαν νωρίτερα και άλλοι σεισμοί με τον μεγαλύτερο να ανέρχεται στα 4,4 Ρίχτερ ενώ τον ακολούθησαν δονήσεις στα 4 Ρίχτερ και 3,6 Ρίχτερ, πριν την 4η σεισμική δόνηση των 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν καταγραφεί προβλήματα ούτε στο νησί της Κάσου, αλλά ούτε και σε περιοχές της Κρήτης.