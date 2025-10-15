«Μου φώναζε “λίγα σου έκανα”» λέει η 43χρονη που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον επιχειρηματία που εμφανίζεται ως πλαστικός χειρουργός

Σοκαρισμένη δηλώνει η 43χρονη γυναίκα η οποία ξυλοκοπήθηκε άγρια στη μέση του δρόμου από έναν άνδρα που δήλωνε στα social media πλαστικός χειρούργος.

Η γυναίκα περιέγραψε κλαίγοντας όσα έζησε λέγοντας πως ο άνδρας που εμφανιζόταν σε φωτογραφίες στα social media ως πλαστικός χειρούργος δεν δίστασε να την ξυλοκοπήσει επειδή η ίδια, όπως είπε, πήγαινε με 60 χλμ στη Βουλιαγμένης.

Η ίδια μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου εκδικάστηκε η υπόθεσή της και περιέγραψε όσα έζησε: «Ήθελα να πάω στο σπίτι στο παιδάκι μου και βρέθηκε ένας παρανοϊκός, ο οποίος με καταδίωξε με το αμάξι του στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Κατέβηκε κάτω από το αμάξι του. Ήρθε προς το μέρος μου απειλητικά. Χτύπαγε το τζάμι του αυτοκινήτου, την πόρτα μου, έβριζε, έκανε χειρονομίες. Μου είπε ότι με χτύπησε πάρα πολύ λίγο».

Για καλή της τύχη βρέθηκε ένας περαστικός που τον σταμάτησε με τον άνδρα να της λέει πως της «έκανε λίγα». «Σταμάτησε ένα παλικάρι και τον σταμάτησε. Του είπε, “τι κάνεις εκεί;” Και του απάντησε, “να μη σε ενδιαφέρει” και συνέχισε να με χτυπάει. Είμαι πάρα πολύ ταραγμένη, πολύ κουρασμένη. Ο λόγος της καταδίωξης ήταν γιατί πήγαινα με 50-60 χιλιόμετρα, ήμουν νόμιμη και γιατί είμαι γυναίκα και τόσο αδύναμη που δε μπορώ να κάνω κάτι».

«Ερχόταν με μανία κατά πάνω μου. Αν δε σταμάταγαν οι περαστικοί θα με σκότωνε, δε θα με άφηνε. Δε θα έφευγα από τα χέρια του. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Κρατιόμουν να μην πέσω κάτω. Ισχυρίστηκε ότι όλα είναι στη φαντασία μου. Ναι. Και το κολάρο στη φαντασία μου είναι, και τα μαλλιά που μου τράβηξε και μου έκοψε, της φαντασίας μου είναι γιατί δεν είχα τι να κάνω χθες βράδυ και είπα να βάλω έναν άνθρωπο στη φυλακή» είπε κλαίγοντας.

«Ήμουν τόσο πολύ σοκαρισμένη. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν η κόρη μου, τι θα κάνει, πώς θα συνεχίσει τη ζωή της αν δεν υπήρχα εγώ. Θα δικαιωθώ γιατί είναι αλήθεια, δε το έβγαλα από το μυαλό μου όπως ισχυρίστηκε. Είναι αλήθεια και η αλήθεια πρέπει να βγαίνει» υποστήριξε.

Σημειώνεται πως ο άνδρας που κατηγορείται για την επίθεση υποστήριξε στην απολογία του ότι δεν είναι πλαστικός χειρουργός, όπως είχε αναφερθεί αρχικά, αλλά επιχειρηματίας που διαθέτει κέντρο αισθητικών επεμβάσεων.

Στα – κλειδωμένα – πλέον προφίλ του στα social media εμφανίζεται να ποζάρει φορώντας ιατρική στολή πάνω από χειρουργικά κρεβάτια.