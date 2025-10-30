Μοσχάτο: «Σου ζητάμε συγγνώμη, έλα να τα βρούμε από κοντά» – Τα μηνύματα που έστειλαν στον 13χρονο οι ανήλικοι που τον ξυλοκόπησαν

Μία σειρά από μηνύματα που αντάλλαξαν στα social media οι ανήλικοι που ξυλοκόπησαν τον 13χρονο στο Μοσχάτο με το θύμα τους, φέρνει στο φως το newsit.gr.

Σε αυτά, οι ανήλικοι δράστες που έχουν σχηματίσει συμμορία με το όνομα «183» – προκύπτει από τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής- ζητούν συγγνώμη από τον 13χρονο που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού στι Μοσχάτο και τον καλούν «να τα βρουμε από κοντά».

«Σου ζητάω συγγνώμη εγώ και οι άλλοι για εχθές. Ό,τι και να πεις έχεις δίκιο. Θέλω να έρθεις να τα βρούμε από κοντά και όλα καλά» είναι το μήνυμα που έστειλε ένας από τους θύτες στον 13χρονο μαθητή και αποκαλύπτει το newsit.gr.

Ο πατέρας του παιδιού ζήτησε αμέσως τη βοήθεια της αστυνομίας και παγίδευσαν τους θύτες. Έτσι, στο κανονισμένο ραντεβού δεν πήγε το παιδί μόνο του, αλλά με την αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη των δραστών.

«Ο γνωστός δρόμος: μήνυση στη μήνυση. Μου έχουν κάνει μήνυση και λένε ότι δεν έχουν χτυπήσει το παιδί και ότι δεν έχουν κάνει τίποτα. Θα βρουν την αλήθεια από τη δικαιοσύνη, από την ιατροδικαστική εξέταση» καταλήγει ο πατέρας του 13χρονου.

«Του έστησαν ραντεβού να τον χτυπήσουν»

Στο μεταξύ, τις δικές τους εκδοχές παραθέτουν οι οικογένειες θύματος και δραστών, αναφορικά με τον ξυλοδαρμό 13χρονου.

«Υπάρχει ιατροδικαστική εξέταση και φωτογραφίες από τις μελανιές σε όλο του το σώμα, καθώς και μηνύματα» λέει στο newsit.gr ο πατέρας του 13χρονου.

Ένα υποκοριστικό, μια παρεξήγηση, απειλές, σωματική και λεκτική επίθεση και μια συνάντηση που οδήγησε σε συλλήψεις συνθέτουν το παζλ της επίθεσης που δέχτηκε ο 13χρονος στο Μοσχάτο στις 25 Οκτωβρίου.

«Ήταν μια κοπέλα που κάνει παρέα ο γιος μου και καθόταν προς την παρέα των 15 ατόμων και ο γιος μου την φώναξε με ένα υποκοριστικό. Τότε ο ένας τον ρώτησε αν αποκάλεσε εκείνον έτσι και ο γιος μου είπε “Όχι, τη φίλη μου λέω”. Και του λέει “Καλά, καλά, εμείς θα τα πούμε”. Του έστησαν ραντεβού για να τον χτυπήσουν» λέει ο πατέρας του θύματος.

«Προκαλούσε ο 13χρονος»

Την ίδια ώρα, γονείς από την πλευρά των θυτών υποστηρίζουν ότι τα πράγματα δεν έγιναν έτσι και ότι ο 13χρονος προκαλούσε πολλές φορές με τη συμπεριφορά του. «Το παιδί αυτό και χθες και προχθές προκαλούσε με τη συμπεριφορά του τα υπόλοιπα παιδιά. Έχουν δει πολλά τα μάτια μου» υποστηρίζει γονέας θύτη στο newsit.gr. Με τον πατέρα του 13χρονου να διαψεύδει αυτόν τον ισχυρισμό, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Το παιδί αυτό προκαλούσε με τη συμπεριφορά του τα υπόλοιπα παιδιά» λέει στο newsit.gr πατέρας θύτη. «Αν είχε ενοχλήσει ο γιος μου, γιατί δεν ήταν οι γονείς τους στη δική μου θέση; Γι’ αυτό λέω ότι θα τα βρει η δικαιοσύνη» απαντά ο πατέρας του 13χρονου.

«Ο δικός μου ο γιος βγαίνει πολύ σπάνια και δεν έχει ιδιαίτερες φιλίες εκεί. Δεν έχει προκαλέσει ποτέ ο γιος μου με τέτοια συμπεριφορά ώστε να του επιτεθούν 15 άτομα. Ο γιος μου είναι θύμα, τα άλλα παιδιά είναι θύτες και αρκετοί γνώριμοι στην αστυνομία. Όταν έγινε η προσαγωγή τους, ήξεραν τη διαδικασία. Ο γιος μου δεν έχει καμία σχέση. Εμείς κάναμε καταγγελία, εμείς πήγαμε στον ιατροδικαστή. Αν είχε ενοχλήσει ο γιος μου, γιατί δεν ήταν οι γονείς τους στη δική μου θέση; Γι’ αυτό λέω ότι θα τα βρει η δικαιοσύνη.», λέει χαρακτηριστικά ο πατέρας του 13χρονου.

To άρθρο Μοσχάτο: «Σου ζητάμε συγγνώμη, έλα να τα βρούμε από κοντά» – Τα μηνύματα που έστειλαν στον 13χρονο οι ανήλικοι που τον ξυλοκόπησαν δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr