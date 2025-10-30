Μοσχάτο: Η «συμμορία των 183» πίσω από την επίθεση στον 13χρονο – «Με χτυπάνε 15 άτομα» είπε στον πατέρα του

Για τον άγριο ξυλοδαρμό του 13χρονου γιου του στο Μοσχάτο μίλησε ο πατέρας του παιδιού εξηγώντας ότι όλα ξεκίνησαν από μια παρεξήγηση.

Οπως μάλιστα αποκαλύπτει ο πατέρας του 13χρονου που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού στο Μοσχάτο οι δράστες έχουν συστήσει συμμορία στην περιοχή με το όνομα «183», που προκύπτει από τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (25.10.2025) στο παρκάκι μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό όπως είπε ο πατέρας του στον ΣΚΑΙ.

«Το Σάββατο, περίπου 20:40 βρισκόμουν εκτός Αθηνών, με καλεί ο γιος μου και μου λέει ‘μπαμπά, με έχουν χτυπήσει 15 άτομα άσχημα, δεν έχω μπαταρία στο κινητό τηλέφωνο, τι να κάνω;’». Ο πατέρας του απάντησε πως είχε δει από το στίγμα του κινητού πού ακριβώς βρισκόταν, να μείνει εκεί για να έρθει να τον πάρει κάποιος.

«Το παιδί -μαθητής Β’ γυμνασίου- το είχαν χτυπήσει 15 άτομα, τα οποία δεν τα γνώριζε, δεν ήταν από το σχολείο του», είπε ο πατέρας και εξήγησε πως αφορμή για τον ξυλοδαρμό ήταν μια φράση που είπε ο γιος του σε μια φίλη του, με την οποία βρίσκονταν μαζί στο πάρκο. Εκείνη τη στιγμή όμως, φαίνεται πως ήταν μπροστά ένα από τα μέλη της συμμορίας, ο οποίος ρώτησε τον 13χρονο: «Σε εμένα το είπες αυτό;». Αν και το παιδί αρνήθηκε, λέγοντας «όχι, στη φίλη μου, είναι η κολλητή μου», εκείνος αποκρίθηκε: «Καλά, θα δεις τι θα πάθεις».

Όπως είπε μετά από λίγη ώρα στο πάρκο έφτασαν 15 άτομα και άρχισαν να χτυπούν με άγριο τρόπο τον γιο του. «Το παιδί μου το χειρίστηκε πάρα πολύ ψύχραιμα, δεν σήκωσε χέρι, προσπαθούσε μόνο να αποφύγει τα χτυπήματα. ‘Με χτυπάγανε, με κλωτσάγανε, μπαμπά’, μου είπε».

Κάποιοι από τους δράστες της επίθεσης είναι γνωστοί στην Ασφάλεια όπως είπαν αστυνομικοί στον πατέρα όταν πήγε εκεί για να κάνει την καταγγελία. Τον ενημέρωσαν ακόμη πως έχουν συστήσει μια ιδιότυπη «συμμορία» που λέγεται «183», από τον ταχυδρομικό κώδικα του Μοσχάτου.

«Το παιδί έχει φοβηθεί, δεν θέλει να βγαίνει, δεν θέλει να πηγαίνει στο σχολείο, αλλά πρέπει να συνεχίσει τη ζωή του», είπε ο πατέρας.

Όπως ανακοινώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου – Ταύρου απογευματινές ώρες της Κυριακής 26-10-2025, συνελήφθησαν έξι από αυτούς που χτύπησαν τον 13χρονο. Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 14 και 15 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου κατά συναυτουργία, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα εννέα ανήλικοι.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου – Ταύρου, μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τους έξι κατηγορούμενους και τους συνέλαβαν στο Μοσχάτο.

Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας των ανήλικων τέκνων τους.

Όπως αναφέρει η αστυνομία, ενδεικτικό της θρασύτητας που επέδειξαν οι κατηγορούμενοι, αποτελεί το γεγονός πως μετά την ολοκλήρωση της επίθεσης σε βάρος του 13χρονου, ένας εκ των δραστών τον πλησίασε και τον χαστούκισε στο πρόσωπο.

