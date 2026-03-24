Μιχάλης Δημητρακόπουλος: Ο Γιώργος Τσαγκαράκης είναι αθώος, υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για όλα

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος υποστήριξε πως ο Γιώργος Τσαγκαράκης που τον επέλεξε για την εκπροσώπησή του, είναι αθώος. Ο ποινικολόγος ανέφερε μπροστά στις κάμερες πως υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που σύντομα θα επιβεβαιώσουν τους ισχυρισμούς του πελάτη του. Χαρακτήρισε άδικη την κράτηση του γκαλερίστα και άφησε αιχμές για τις αναλύσεις και τους ισχυρισμούς ορισμένων από τη στιγμή που η υπόθεση άρχισε να απασχολεί τα ΜΜΕ.

«Ο κύριος Τσαγκαράκης είναι αθώος. Δεν έχει διαπράξει τα αδικήματα που του αποδίδονται. Θα πείσουμε την ανακρίτρια ότι αδίκως κρατείται» είπε μπροστά στις κάμερες ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος. «Κανένας ο οποίος δημοπρατεί ή εμπορεύεται έργα τέχνης δεν διαφημίζει αντικείμενα που είναι πλαστά γιατί αυτό θα σήμαινε αυτοκτονία» πρόσθεσε ο έμπειρος ποινικολόγος.

Για το Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα που είχε παρουσιάσει ο Γιώργος Τσαγκαράκης σε τηλεοπτική εκπομπή, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ανέφερε: «Στις 19 Μαρτίου είχε επικοινωνήσει με την αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων και προσπάθησε να κλείσει ραντεβού. Ήθελε να δείξει το Ευαγγέλιο για να ενημερωθεί αρμοδίως, αν υπάρχει πρόβλημα. Τον πρόλαβε η αστυνομία» είπε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.