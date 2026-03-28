Μιχάλης Δημητρακόπουλος για Ιωάννα Τούνη στη δίκη για το revenge porn: Δεν άφησε να κυλήσει από τα μάτια της ούτε ένα δάκρυ

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος που εκπροσωπεί την Ιωάννα Τούνη στη δίκη για την υπόθεση revenge porn, παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!», το πρωί του Σαββάτου 28 Μαρτίου. Μεταξύ άλλων εξήγησε γιατί προβλήθηκε 8 φορές το βίντεο που έκανε την influencer να κινηθεί νομικά κατά του τότε συντρόφου της και του ατόμου που βιντεοσκοπούσε. Ανέφερε πως οι δικαστές ήθελαν να καταλήξουν σε σαφή συμπεράσματα για τη συμπεριφορά και τις κινήσεις που έκαναν εκείνη τη νύχτα στη Χαλκιδική, οι δύο κατηγορούμενοι.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ανέφερε πως η στάση που κράτησε η Ιωάννα Τούνη, στη δίκη για την υπόθεση revenge porn, ήταν υποδειγματική. Όπως είπε ο ποινικολόγος, δεν άφησε να κυλήσει από τα μάτια της, ούτε ένα δάκρυ. Η διαδικασία με τις αλλεπάλληλες προβολές του βίντεο, ήταν μια μεγάλη δοκιμασία για την πελάτισσά του, όπως ανέφερε. Είναι αισιόδοξος, πως στο τέλος της διαδικασίας, η επιχειρηματίας θα δικαιωθεί.

«Η αλήθεια είναι ότι πραγματογνώμονας έχει αξιολογήσει αυτό το βίντεο, το οποίο βίντεο και το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης, το έθεσα εγώ στο δικαστήριο. Πήρε το βίντεο ένας από τους καλύτερους πραγματογνώμονες που μπορούν να αναλύσουν ένα βιντεοληπτικό υλικό και υπάρχει το πόρισμά του» είπε αρχικά ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος για το βίντεο.

Ο δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη ανέφερε στη συνέχεια πως: «Το θέσαμε στο δικαστήριο. Το δικαστήριο ανέγνωσε τυπικά το πόρισμα. Φροντίσαμε εμείς να φέρουμε το πόρισμα, ενώ αυτό θα μπορούσε να είχε έρθει από την πρώτη στιγμή από την ανάκριση. Αλλά θέλετε να σας πω κάτι κυρία Χρηστίδου; Είναι τόσο ξεκάθαρο αυτό το βίντεο, για το τι έχει συμβεί και τα βίντεο πρέπει να ξέρετε, είναι το ισχυρότερο αποδεικτικό μέσο. Διότι αποτυπώνει την αλήθεια. Πράγματι υπήρξαν κάποια τεχνικά προβλήματα στην αρχή, δεν είναι και έτσι ένα εύκολο πράγμα να προβάλλεται ένα βίντεο, λύθηκαν» ανέφερε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Ο ποινικολόγος πρόσθεσε στη συνέχεια: «Βλέποντας αυτό το βίντεο η Ιωάννα Τούνη, πραγματικά αισθάνθηκε μεγάλη αμηχανία. Διότι είναι τόσο ξεκάθαρο ότι ο ένας κατηγορούμενος κατά τη διάρκεια αυτών των δευτερολέπτων, κοιτάει δύο φορές προς τον άνθρωπο ο οποίος εικονογραφεί. Είναι τόσο ξεκάθαρο ότι έχει σχέση με αυτόν ο οποίος καταγράφει αυτή την προσωπική τους στιγμή, διότι στρίβει αριστερά το κεφάλι του, γελάει δύο φορές, και τη στιγμή που ολοκληρώνεται η πράξη, σταματάει και το βίντεο. Δεν άφησε κανένα περιθώριο, σε έναν λογικό άνθρωπο, σε έναν έντιμο άνθρωπο, ο οποίος βλέπει αυτό το βίντεο, να έχει πλήρη εικόνα, ότι η κυρία Τούνη ήταν σε μια κατάσταση και στη θέση που ήταν, που δεν είχε γνώση της βιντεοσκόπησης.

Ότι ο άνθρωπος ο οποίος μοιράστηκε ό,τι πιο ιερό υπάρχει στη ζωή, την ένωση δύο σωμάτων, ο άλλος ο οποίος εικονογραφούσε, ήταν φίλος και γνωστός, όχι ένας άγνωστος, χαμογελάει σε έναν άγνωστο δύο φορές; Το ίδιο το δικαστήριο ήθελε να ξαναδεί και να ξαναδεί, εάν αυτός στρέφει το κεφάλι του και χαμογελάει, αν αυτός ο άνθρωπος χαμογελάει στο άπειρο, αν αυτός ο άνθρωπος χαμογελάει σε έναν άγνωστο, αν αυτός ο άνθρωπος χαμογελάει σε έναν… που κατέβηκε από έναν πλανήτη… από τον Άρη. Το δικαστήριο ήθελε να το δει και το είδε. Το δικαστήριο πρέπει να πειστεί. Τι να κάνει;» τόνισε ο δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη.

«Από κει και πέρα, ξέρετε γιατί προβλήθηκε οκτώ φορές; Για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία και καμία σκιά ότι αυτός ο άνθρωπος χαμογελούσε… σε έναν άγνωστο. Μπορεί να γελάς σε έναν άγνωστο; Και από κει και πέρα, να ξέρετε ότι σε αυτές τις φάσεις της προβολής, η κυρία Τούνη κράτησε μία πολύ αξιοπρεπέστατη στάση. Ούτε ένα δάκρυ δεν άφησε να κυλήσει από τα μάτια της. Το κοίταζε, το έβλεπε, ξαναβίωνε πάλι… γιατί εγώ την κοίταγα, ήταν δίπλα μου. Μια εμπειρία η οποία, όπως εξελίχθηκε, είναι δραματική» συμπλήρωσε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

«Με όλα αυτά που συμβαίνουνε και δεδομένου ότι πολλοί άνθρωποι έχουνε πάει να θίξουνε την ηθική μου και ξέρεις με όλο αυτό που συμβαίνει, με αφορμή δηλαδή κάτι τόσο άσχημο και κακοποιητικό, ήθελα να πω πραγματικά ότι δεν έχει καμία σημασία αν έχεις πάει με έναν ή αν έχεις πάει με 101 ανθρώπους, αρκεί να μην έχει τύχει να πας με έναν μ@λ@@κ@», είχε αναφέρει πρόσφατα η Ιωάννα Τούνη με αφορμή την υπόθεση του revenge porn που εκδικάζεται αυτό το διάστημα.