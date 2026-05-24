Μικρολίμανο: Στις φοιτητικές εστίες του Ζωγράφου κρυβόταν ο «Τίτι» – Αναζητείται άνδρας που διέφυγε από το σημείο τη στιγμή των πυροβολισμών

Στα όπλα και στις χειροβομβίδες που βρέθηκαν στην κατοχή του «Τίτι», επικεντρώνονται οι έρευνες των αρχών, μετά το σοβαρό επεισόδιο με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (24.05.2026) στο Μικρολίμανο.

Ο 42χρονος αδίστακτος κακοποιός συνεχίζει και νοσηλεύεται σε ΜΕΘ του «Αττικόν» έχοντας τραύμα σε αυτί και κρανίο από τα πυρά των αρχών. Υπενθυμίζεται πως ο γνωστός με το ψευδώνυμο «Τίτι» απείλησε τους αστυνομικούς στο Μικρολίμανο, προτάσσοντας το όπλο του, όταν του ζήτησαν να σταματήσει για τυχαίο έλεγχο. Έτσι οι αστυνομικοί ξεκίνησαν τους πυροβολισμούς για να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως λίγα δευτερόλεπτα πριν τους πυροβολισμούς, ο 42χρονος βρισκόταν στο σημείο με δύο γυναίκες και έναν άνδρα. Αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τις γυναίκες οι οποίες προσήχθησαν ενώ ο άνδρας διέφυγε και ακόμη αναζητείται.

Σχετικά με τα όπλα (2 πιστόλια, 1 περίστροφο με σφαίρα στην θαλάμη και 30 σφαίρες στον γεμιστήρα και 6 χειροβομβίδες), οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν -μέσω της βαλλιστικής εξέτασης- αν έχουν χρησιμοποιηθεί και σε προηγούμενες εγκληματικές πράξεις.

Άλλωστε, ο 42χρονος είναι γνωστός στους «κόλπους» της αστυνομίας για τη δράση του, έχοντας στο ιστορικό του δολοφονίες, απόπειρες δολοφονίας, βιασμό και πάνω από 70 ένοπλες ληστείες.

Ο 42χρονος αλβανικής καταγωγής θεωρείται από τους πλέον επικίνδυνους κακοποιούς των τελευταίων 15 χρόνων ενώ για τη σύλληψή του είχε εκδοθεί «Ερυθρά Αγγελία».



Οι αρχές προσπαθούν να ενώσουν τα κομμάτια του «παζλ» ώστε να αποκαλύψουν πώς και που θα «χτύπαγε» ο 42χρονος. Ταυτόχρονα αναζητούν τους συνεργούς του και το σπίτι που διέμενε.

Αν και η σύζυγός του είπε πρόσφατα στις αρχές πως ο 42χρονος έμενε στις φοιτητικές εστίες Ζωγράφου, οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να τον συλλάβουν, σύμφωνα με το Ertnews.

Ο 42χρονος φέρεται να κινούνταν διαρκώς, αλλάζοντας σημεία και αξιοποιώντας τις εστίες ως ασφαλή ζώνη διαφυγής.

Ο ένοπλος φέρεται πως βρισκόταν στην Ελλάδα τις τελευταίες 10 ημέρες και οι αρχές έχουν εντοπίσει την τοποθεσία του από βίντεο που είχε αναρτήσει στα social media.

Από 12 χρονών απασχολούσε τις αρχές

Τα όσα βγαίνουν στο «φως» για τη δράση του, προκαλούν σοκ. Ο 42χρονος απασχολούσε τις αρχές από την ηλικία των 12 χρόνων, δηλαδή από το 1995 για πλήθος αδικημάτων, μεταξύ αυτών, δολοφονίες, απόπειρες δολοφονίες, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αρπαγή – ομηρία αστυνομικού, βιασμό, κλοπές και ληστείες.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία από κοινού και κατά συρροή, αρπαγή, απόδραση κρατουμένων, αντίσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Όπως αποκάλυψε νωρίτερα το newsit.gr, τo 2019 είχε δραπετεύσει από το Μεταγωγών κρατώντας όμηρο μία αστυνομικό.

Στη συνέχεια συνελήφθη ξανά και μεταφέρθηκε σε φυλακές της Αλβανίας από όπου δραπέτευσε ξανά το 2026 και επέστρεψε παράνομα στην Ελλάδα.

Οι ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που εκκρεμούν σε βάρος του στη χώρα μας, συνολικά ξεπερνούν τα 73 χρόνια.

Συνολικά φέρεται πως συμμετείχε σε πάνω από 70 ένοπλες ληστείες ενώ είχε αρχηγικό ρόλο στην συμμορία του.

Από το 2009 έως το 2012 συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση που εισέβαλλε σε σπίτια στην Αττική, διαπράττοντας ληστείες και βιασμούς. Παρότι είχε ταυτοποιηθεί, τότε δεν είχαν συγκεντρωθεί επαρκή στοιχεία για σύλληψη.

Το 2012, σε απόπειρα κλοπής αυτοκινήτου στην Καισαριανή, άνοιξε πυρ με καλάσνικοφ, σκοτώνοντας 30χρονο σεφ και τραυματίζοντας σοβαρά τον αδελφό του. Η οργάνωση στην οποία ανήκε είχε εμπλακεί σε τουλάχιστον επτά ένοπλες συμπλοκές με αστυνομικούς, επιβεβαιώνοντας την επιχειρησιακή αγριότητα των μελών της.

Πρόσφατα, η σύζυγός του είχε καταγγείλει ότι την απειλούσε πως θα τη σκοτώσει και θα πάρει το παιδί τους.