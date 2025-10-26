Μια 31χρονη κατήγγειλε τον πρώην σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία: «Ωρυόταν, μου φώναζε “θα σε μαχαιρώσω”»

«Τα παιδιά μου, δε θα προλάβω να ξανά δω τα παιδιά μου», έλεγε επανειλημμένα μία 31χρονη στον πρώην σύζυγό της, τον οποίο κατήγγειλε για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σοκάρουν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που δεν έχουν τελειωμό. Ακόμη ένα θύμα, μία 31χρονη μητέρα η οποία μίλησε για το βίαιο περιστατικό που υπέστη από τον πρώην σύζυγό της.

Η γυναίκα μίλησε στην εκπομπή Εξελίξεις Τώρα και ανέφερε ότι ο πρώην σύζυγός της είχε χτυπήσει και τα παιδιά τους. Τότε, ήταν που πήρε την απόφαση να βάλει ένα τέλος στο μαρτύριο που ζούσαν και αποφάσισε πως δεν ήθελε πλέον καμία επαφή μαζί του. Ωστόσο, τότε ήταν που απείλησε και τη ζωή της.

Όπως η ίδια αποκάλυψε, ο πρώην σύζυγός της την στρίμωξε και την απείλησε με μαχαίρι, λέγοντάς της ότι θα την τραυματίσει. «Θα σε μαχαιρώσω, το καταλαβαίνεις;», κατήγγειλε η γυναίκα ότι της έλεγε.

«Είχε προηγηθεί ένα σκηνικό με τα παιδιά. Είχε χτυπήσει το παιδί και μετά από αυτό δεν ήθελα καμία πλέον επαφή. Εκεί που του έδειξα αυτή την αντίθεσή μου στο να με παρακολουθεί, ήταν η πρώτη φορά που ωρυόταν, φώναζε, γκάριζε: ΄΄Θα σε μαχαιρώσω το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα; Πλέον με έχεις βγάλει εκτός ορίων. Και να ξέρεις κουβαλάω ένα μαχαίρι πάντα μαζί μου και αυτό είναι μόνο για σένα το κατάλαβες;’’», περιέγραψε η γυναίκα.

Και συμπλήρωσε: «Μου κόπηκε η ανάσα, σφίχτηκα, έκατσα κάτω στα γόνατα, άρχισαν να τρέμω. Ήταν δίπλα τα παιδιά, τα παιδιά ταράχτηκαν. Και αρχίζει και με πλησιάζει, πανικοβάλλομαι ότι τώρα θα γίνει κάτι. Το βλέμμα του ήταν ήδη άγριο και μου λέει: ‘’θα σε μαχαιρώσω ή θα μιλήσουμε;’’ εκεί πάγωσα, κοκκάλωσα, θόλωσαν τα μάτια μου και αρχίζει με πιάνει ταχυκαρδία. Τα παιδιά μου, δε θα προλάβω να ξανά δω τα παιδιά μου. Στην αρχή με στρίμωξε με το σώμα του. Πλησίασε τόσο κοντά που δεν είχα την ευκαιρία να φύγω προς τα πίσω!».

Σε ερώτηση για το εάν φοβάται ότι θα την ξαναπλησιάσει απάντησε χαρακτηριστικά: «Δεν το αποκλείω».

Η 31χρονη γυναίκα είπε επίσης πως είχε απευθυνθεί πολλές φορές στις Αρχές και μάλιστα είχε βάλει και το panic button. Ωστόσο, ο πρώην της δεν κατάφερε να βρεθεί στο πλαίσιο του Αυτοφώρου.

Ο Τάσος Γιαννόπουλος, δικηγόρος 31χρονης κακοποιημένης μητέρας, μιλώντας στην εκπομπή εξηγεί για ποιο λόγο αναγκάστηκε να κάνει τον… ντέντεκτιβ προκειμένου να συλληφθεί ο κακοποιητής της εντολέως του.

«Εδώ έχει προηγηθεί ένας συγκεκριμένος αριθμός σοβαρών περιστατικών όπου όπως διαπίστωσα η αστυνομία δεν είχε δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία. Η αστυνομία αδυνατούσε να βρει τον δράστη.

Απ’ ότι φαίνεται δεν τον έψαχνε και εμείς αναγκαστήκαμε να ανάβουμε αυτόν τον ρόλο. 11 Οκτωβρίου πήγα εγώ ο ίδιος στις 12.30 το βράδυ να υποβάλλω την έγκληση της εντολέως μου. Μου λέει ο αστυνομικός να καλέσω το 100 για τη σύλληψη του δράστη.

Του λέω ”εγώ θα το κάνω;”. Το καταγγέλλω, προφανώς η ΕΛ.ΑΣ αρνείται πως ειπώθηκε κάτι τέτοιο, και με καλούν να πάει η εντολέας μου να βάλει panic button. Τους λέω ότι έχει βάλει από το καλοκαίρι. Δεν υπάρχει μία λίστα να δουν ποιος το έχει; Κάθε γυναίκα που καταγγέλλει κάτι τόσο σοβαρό, είναι μόνη της», ανέφερε ο δικηγόρος.