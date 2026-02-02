Μια αξέχαστη εμπειρία Après Ski στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων – Ρυθμός, χορός και εκπλήξεις στο απόλυτο winter πάρτι από την Allwyn

Οι επισκέπτες του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων έζησαν ένα αξέχαστο Après Ski Party, το οποίο διοργάνωσε η Allwyn, επιβεβαιώνοντας ότι η νέα εποχή του ΟΠΑΠ είναι εδώ και προσφέρει ακόμη πιο συναρπαστικές εμπειρίες.

Η ατμόσφαιρα απογειώθηκε με τον DJ Nick Jojo, που έδωσε τον παλμό στο Σαλέ του χιονοδρομικού, με τον κόσμο να χορεύει σε house ρυθμούς. Οι τολμηροί δοκίμασαν το tube challenge και κέρδισαν δωρεάν κεράσματα, ενώ το Photo Opportunity Corner έδωσε την ευκαιρία στους επισκέπτες να κρατήσουν ζωντανές τις αναμνήσεις τους βγάζοντας φωτογραφίες.

Αναμνηστικές φωτογραφίες στo Après Ski Party

To booth της Allwyn για το Υπεύθυνο Παιχνίδι ήταν επίσης εκεί, μοιράζοντας δώρα στους φίλους των χειμερινών σπορ, ενώ διάφορες εκπλήξεις κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των παρευρισκόμενων καθ’ όλη τη διάρκεια του πάρτι.

Την παράσταση, όμως, έκλεψε η Allwyn Champion, Εύα Νίκου, Παραολυμπιονίκης στο Παρα-Αλπικό Σκι, η οποία κατέβηκε με εντυπωσιακό τρόπο το βουνό, μαγνητίζοντας τα βλέμματα.