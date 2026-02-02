Ελλάδα

Μια αξέχαστη εμπειρία Après Ski στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων – Ρυθμός, χορός και εκπλήξεις στο απόλυτο winter πάρτι από την Allwyn

Οι επισκέπτες του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων έζησαν ένα αξέχαστο Après Ski Party, το οποίο διοργάνωσε η Allwyn, επιβεβαιώνοντας ότι η νέα εποχή του ΟΠΑΠ είναι εδώ και προσφέρει ακόμη πιο συναρπαστικές εμπειρίες.

Η ατμόσφαιρα απογειώθηκε με τον DJ Nick Jojo, που έδωσε τον παλμό στο Σαλέ του χιονοδρομικού, με τον κόσμο να χορεύει σε house ρυθμούς. Οι τολμηροί δοκίμασαν το tube challenge και κέρδισαν δωρεάν κεράσματα, ενώ το Photo Opportunity Corner έδωσε την ευκαιρία στους επισκέπτες να κρατήσουν ζωντανές τις αναμνήσεις τους βγάζοντας φωτογραφίες.

Κόσμος διασκεδάζει στο Après Ski Party της Allwyn Κόσμος διασκεδάζει στο Après Ski Party της Allwyn
Αναμνηστικές φωτογραφίες στo Après Ski PartyΑναμνηστικές φωτογραφίες στo Après Ski Party

To booth της Allwyn για το Υπεύθυνο Παιχνίδι ήταν επίσης εκεί, μοιράζοντας δώρα στους φίλους των χειμερινών σπορ, ενώ διάφορες εκπλήξεις κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των παρευρισκόμενων καθ’ όλη τη διάρκεια του πάρτι.

Εύα Νίκου, Παραολυμπιονίκης στο Παρα-Αλπικό Σκι και Allwyn Champion Εύα Νίκου, Παραολυμπιονίκης στο Παρα-Αλπικό Σκι και Allwyn Champion
Η Εύα Νίκου κατεβαίνει την πίστα σκι Η Εύα Νίκου κατεβαίνει την πίστα σκι
Ο κόσμος δοκιμάζει το tube challenge by AllwynΟ κόσμος δοκιμάζει το tube challenge by Allwyn
Την παράσταση, όμως, έκλεψε η Allwyn Champion, Εύα Νίκου, Παραολυμπιονίκης στο Παρα-Αλπικό Σκι, η οποία κατέβηκε με εντυπωσιακό τρόπο το βουνό, μαγνητίζοντας τα βλέμματα.

