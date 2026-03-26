Μητροπολίτης Φιλόθεος: Δεν είναι απαραίτητη η παρουσία του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα για να κάνουν Ανάσταση οι πιστοί 

Δεν τίθεται θέμα για το εάν θα γίνει η τελετή αφής του Αγίου Φωτός στον Πανάγιο Τάφο, ξεκαθάρισε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος μιλώντας για τις εξελίξεις λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107,7 ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος τόνισε ωστόσο, ότι «δεν είναι απαραίτητη η παρουσία του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα για να κάνουν Ανάσταση οι πιστοί».

«Ο Έξαρχος του Πανάγιου Τάφου επισκέφθηκε τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Έλλαδος, κ. Ιερώνυμο. Προφανώς θα συζήτησαν και αυτό το ζήτημα. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Δεν υπάρχει ζήτημα εάν θα γίνει η τελετή αφής του Αγίου Φωτός. Γίνονται κανονικά οι λειτουργίες, με περιορισμό ατόμων, λόγω των πολεμικών συρράξεων.

Η τελετή αυτή έχει μία ιστορία αιώνων. Μόνο κατά τις τελευταίες δεκαετίες, νομίζω από το 1987 και μετά, με αεροπορική πτήση έρχεται στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Δεν είναι απαραίτητη η παρουσία του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα για να κάνουν Ανάσταση οι πιστοί. Όλοι μας λαμβάνουμε το Άγιο Φως μέσα από τον ακοίμητη καντήλα που υπάρχει σε κάθε Αγία Τράπεζα στους ναούς. Δεν το σβήνουμε ποτέ. Βέβαια θεωρούμε μία ξεχωριστή ευλογία που έρχεται το Άγιο Φως, όχι όμως ως μία απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση», τόνισε.

«Το Άγιο Φως είναι ο Ιησούς, ο Χριστός είναι το φως στη ζωή των ανθρώπων. Τα σύμβολα πάντοτε έχουν χαρακτήρα παραπεμπικό. Το Άγιο Φως είναι αυτό το φως που εικονίζει και συμβολίζει το πρόσωπο του Χριστού. Ακόμη και εάν φέτος δεν έχουμε την ευλογία, τουλάχιστον την πρώτη μέρα, κάποια στιγμή θα έρθει στον τόπο μας το Άγιο Φως» είπε μεταξύ άλλων.

«Μία ευκαιρία ώστε οι άνθρωποι να γνωρίσουν από μία άλλη πλευρά αυτά τα μεγάλα γεγονότα»

Από αύριο, 27 Μαρτίου έως και τις 4 Απριλίου θα γίνονται οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Λατρευτικής Εβδομάδας. Ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης υποστήριξε ότι ο θεσμός αυτός αποτελεί «μία ευκαιρία ώστε οι άνθρωποι να γνωρίσουν από μία άλλη πλευρά αυτά τα μεγάλα γεγονότα, τα γεγονότα των Παθών που είναι πανανθρώπινα γεγονότα. Έχουν άμεση σχέση με τη ζωή όλου του κόσμου, ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε για όλους εμάς. Για αυτό και πολλοί άνθρωποι που δεν είναι άμεσα εμπλεκόμενοι, έχουν υμνήσει αυτά τα γεγονότα και τους δίνετε αυτή η ευκαιρία, να συμμετέχουν στη δοξολογία αυτών. Έχουν άμεση σχέση με τα εορταζόμενα γεγονότα. Είναι μία ευκαιρία εισαγωγής στο πνεύμα και στο κλίμα της Μεγάλης Εβδομάδας. Πάσχα σημαίνει εκκλησιασμός και συμμετοχή στις ακολουθίες. Προσπάθεια να ζήσουμε την πραγματικότητα των γεγονότων. Αφορούν εμάς».

Μιλώντας για την έννοια της νηστείας, ο ίδιος δήλωσε ότι «η τροφή είναι το πρώτο και το εύκολο. Για αυτό αρχίζουμε από εκεί. Πρέπει να αγωνιζόμαστε να ερχόμαστε στη θέση των άλλων. Αληθινή νηστεία είναι να αγωνίζεσαι στον αγώνα των παθών σου».

«Ίσως και κάποιοι άνθρωποι που παλαιότερα δεν ένιωθαν αποδεκτοί στην εκκλησία, πλέον να νιώθουν»

Ακούστε εδώ ολόκληρη τη συνέντευξη:

Κλείνοντας, ο κ. Φιλόθεος θέλησε να στείλει ένα μήνυμα σε εκείνους τους ανθρώπους που αισθάνονται χαμένοι.

«Κανείς δεν είναι χαμένος. Μπορεί να αισθάνεται κάποιος, αλλά δεν είναι. Κανένας άνθρωπος δεν είναι για τον Θεό του πεταματού. Αλλά ο καθένας, όσο ζορισμένος και αν είναι, όσο χαμένος και αν αισθάνεται, έχει μέσα του αυτό που η εκκλησία ονομάζει κατ’ εικόνα Θεού. Το ζήτημα είναι να αγωνίζεται να τη βρει. Στο πλαίσιο αυτής της αναζήτησης υπάρχουμε και εμείς για να βοηθήσουμε».