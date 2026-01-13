Μητέρα Κλαούντιας – θύματος στα Τέμπη για Καρυστιανού: «Δεν θα ψηφίσω το κόμμα της, πρέπει να δώσουμε αγώνα για δικαίωση»

«Δεν είναι η στιγμή να κάνει αυτή την κίνηση», δήλωσε, η Άλμα Λάτα, μητέρα της αδικοχαμένης Κλαούντια που ήταν ανάμεσα στα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, μιλώντας για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού.

Την έντονη διαφωνία της με το κόμμα εξέφρασε η μητέρα της 20χρονης Κλαούντια, μιλώντας στην εκπομπή Live News το μεσημέρι της Τρίτης (13.01.2026). Αρνητικοί είναι και άλλοι συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, με κάποιους από αυτούς να έχουν ήδη ζητήσει την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από την προεδρία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023.

Η Άλμα Λάτα τόνισε πως τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, προτεραιότητα παραμένει η δικαίωση των θυμάτων μέσα από τα δικαστήρια.

«Είναι λυπηρό τρία χρόνια μετά κανείς να μην είναι μέσα στη φυλακή. Και ο τελευταίος που φταίει, ο σταθμάρχης, αυτή τη στιγμή πίνει καφέ και βλέπει τηλεόραση. Εγώ σαν μάνα που πονάω το ίδιο με την κυρία Μαρία, πρέπει να κάνουμε σκληρό αγώνα αυτή τη στιγμή μέσα στα δικαστήρια. Γιατί όπως λέει και η Μαρία, η ανάκριση δεν έγινε σωστά, γιατί δεν έχει τον πρώτο λόγο. Και πρέπει όλοι μαζί, όλες οι οικογένειες, μαζί με τους δικηγόρους, πρέπει να δώσουμε σκληρή μάχη μέσα στα δικαστήρια.

Δεν είναι η στιγμή που η Μαρία πρέπει να κάνει αυτή την κίνηση. Με αυτή την κίνηση μόνο συμφέρον έχουν αυτοί που θέλουν να βολευτούν πίσω από τον πόνο της. Είναι μόνο αυτοί που θέλουν να μας διαλύσουν. Θα την χτυπήσουν από παντού. Τώρα πρέπει η Μαρία μαζί με εμάς, να δώσουμε σκληρό αγώνα μέσα στα δικαστήρια. Δεν θα ψηφίσω το κόμμα της Καρυστιανού».

Αντιδράσεις συγγενών

Οι γονείς των θυμάτων είναι χωρισμένοι σε 2 στρατόπεδα και η Μαρία Καρυστιανού έχει διαμηνύσει σε όσους αξιώνουν την παραίτησή της από τον Σύλλογο των Θυμάτων πως θα παραιτηθεί μόλις της το ζητήσει η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, αφήνοντας αιχμές εναντίον των συγγενών που της ζητούν να αποχωρήσει από τη θέση της προέδρου.

Οι γονείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, μιλώντας στο Live News, εξήγησαν το γιατί δεν συμφωνούν με την απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού.

«Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι λάθος το timing που γίνεται αυτή η κίνηση. Βασικά δεν πρόκειται περί κόμματος αλλά πρόκειται περί μιας δήλωσης, με την οποία δεν μπορούμε και να ασχοληθούμε, γιατί ένα κόμμα είναι κάτι πολύ μεγάλο, ενώ μία δήλωση είναι μία δήλωση και σίγουρα αυτή την στιγμή αποπροσανατολίζει τον κόσμο που μας στηρίζει», δήλωσε ο Νίκος Χατζηβασιλείου, πατέρας Ελισάβετ Χατζηβασιλείου.

Από την άλλη, κάποιοι έχουν μια στάση πιο διαλλακτική, ακόμα και υποστηρικτική, στο εγχείρημα.

«Δεν θα ήθελα να εκφέρω κάποια άποψη, ούτε αρνητική, ούτε θετική. Είναι δική της επιλογή και θα κριθεί αυτή η επιλογή της εφόσον απευθύνεται πλέον ως ενεργός πολιτικός, από τους πολίτες αυτής της χώρας. Εφόσον βέβαια υλοποιήσει αυτό που έχει προαναγγείλει», είπε ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας Μάρθης Ψαροπούλου.

«Αφού βρίσκουμε παντού, πόρτες κλειστές και τοίχους και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και στην Αμερική, στον ΟΗΕ που πήγαμε, αυτό το βήμα που κάνει η κυρία Καρυστιανού είναι για να πλησιάσουμε πιο κοντά στο κέντρο των αποφάσεων, στον πυρήνα της εξουσίας», λέει ο Ηλίας Παπαγγελής, πατέρας Αναστασίας Παπαγγελή.

«Σε δημοκρατικό πολίτευμα ζούμε, είναι επιλογή της. Είναι απόλυτα σεβαστή, ας αποφασίσει ο κάθε πολίτης αν θα την ψηφίσει. Δεν έχω κάποιο λόγο να με ενοχλήσει», είπε ο Χρήστος Χούπας, Πατέρας Ελπίδας Χούπα.

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, σύζυγος θύματος της τραγωδίας, είπε πως στόχος του Συλλόγου ήταν να βρεθούν οι υπεύθυνοι εγκληματίες και να τιμωρηθούν, να δικαιωθούν όλοι πίσω από αυτή την ιστορία και να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο.

«Όλοι όσοι είμαστε πληγέντες των Τεμπών έχουμε ορκιστεί στους ανθρώπους να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να τιμωρηθούν οι ένοχοι και να φτιαχτεί ο σιδηρόδρομος ως φόρος τιμής για όσους φύγανε. Όσον αφορά το εγχείρημα της κ. Καρυστιανού είναι ξεκάθαρο πως κανένας δεν θέλει, ούτε μπορεί, να μπει εμπόδιο στην πολιτική της καριέρα. Το θέμα λοιπόν είναι, πως εκπροσωπεί έναν φορέα, ο οποίος πρέπει να λειτουργεί συλλογικά και οι αποφάσεις να είναι συλλογικές. Όταν αυτό το πράγμα πηγαίνει σε προσωπικό επίπεδο, δεν συνάδει ο δρόμος που ακολουθεί με το καταστατικό του συλλόγου και νομίζω ότι υπάρχει μία σύγκρουση σ’ αυτό και καλό θα ήτανε να μην είναι, όπως ανέφερε και ο Ασλανίδης, σε δύο βάρκες.

Κανένα κόμμα, κοινοβούλιο ή κυβέρνηση δεν τιμωρεί. Το θέμα δεν είναι να διώξουμε την κακή κυβέρνηση αλλά να τιμωρηθούν αυτοί που πράττουν τα εγκλήματα και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο η δικαστική εξουσία. Όταν είναι επίορκοι οι άνθρωποι αυτοί καταγγέλλονται από το σύνολο του ελληνικού λαού. Η Μαρία Καρυστιανού έχει ένα μοναδικό χάρισμα και πρέπει αυτό να το αξιοποιήσει για να φέρει σε ένα 24ωρο μέσα την πολυπόθητη δικαίωση των ανθρώπων μας. Με ένα νεύμα της, με ένα δάκρυ της, με ένα συναίσθημά της, να καλέσει τον ελληνικό λαό να υπογράψει τα δικόγραφα ούτως ώστε να απαιτήσουμε ασφαλή σιδηρόδρομο, να μηνυθούν δηλαδή. Δεν θα αλλάξουν τα δεδομένα γιατί η Καρυστιανού θα κάνει κόμμα, οι δικαστές τιμωρούν εγκληματίες».

Η ανακοίνωση του Σύλλογο των Συγγενών των Θυμάτων

Κόντρα λοιπόν έχει ξεσπάσει με τους γονείς στον Σύλλογο Θυμάτων, οι οποίοι έχουν στείλει επιστολή στη Μαρία Καρυστιανού από το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026, ώστε να παραιτηθεί.

«Είναι αυτονόητο ότι η κ. Καρυστιανού μπορεί να πραγματοποιεί οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα, όχι όμως εκπροσωπώντας τον Σύλλογο ή χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της Προέδρου του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών.

Τα μέλη του ΔΣ: Παύλος Ασλανίδης, Αντιπρόεδρος, Ελένη Βασάρα, Γραμματέας, Μιρέλα Ρούτσι, Ταμίας, Βασίλης Παυλίδης, Μέλος, Αναστάσιος Ταχμαζίδης, Μέλος».

«Την Παρασκευή έκανε κάποιες δηλώσεις έξω από το δικαστήριο της Λάρισας, ανέφερε ότι δεν της το έχουν ζητήσει ακόμα. Την επόμενη μέρα της στείλαμε e-mail όλο το Δ.Σ. το υπογράφουμε και της ζητάμε την παραίτηση της. Να συνεχίσει αυτό που αυτή θεωρεί σημαντικότερο, να κάνει ένα κόμμα», είπε ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας θύματος.