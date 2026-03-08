Με drone προσπάθησαν να περάσουν κινητά τηλέφωνα στις φυλακές Τρικάλων

Άφησαν τις… παραδοσιακές μεθόδους και επιστράτευσαν την τεχνολογία, για να περάσουν κινητά τηλέφωνα μέσα στις φυλακές Τρικάλων.

Σύμφωνα με το trikalaopinion.gr, το drone που ήταν φορτωμένο με κινητά τηλέφωνα, εντοπίστηκε ξημερώματα σε κοντινή απόσταση από τις φυλακές Τρικάλων.

Μετέφερε μικρό δέμα καμουφλαρισμένο με κολλημένα πλαστικά πράσινα φύλλα, ώστε σε περίπτωση πτώσης στη νεκρή ζώνη, να μη γινόταν αντιληπτό.

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το ειδικό αντι-drone σύστημα (jammer) του Τμήματος Εξωτερικών Φρουρών Κεντρικής Ελλάδας (ΤΕΦΚΚ), με αποτέλεσμα την κατάρριψη του drone.

Το δέμα κατασχέθηκε, ενώ παράλληλα κινητοποιήθηκαν οι περιπολίες του ΤΕΦΚΚ και οι αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό του χειριστή. Η προανάκριση γίνεται από το αρμόδιο Τμήμα Ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι, υπό την καθοδήγηση του διοικητή του ΤΕΦΚΚ Παναγιώτη Ζαΐμη, έχουν γίνει τακτικές ασκήσεις ετοιμότητας από το προσωπικό των φυλακών για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.