Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY η Ελλάδα στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες 2026

Δύο Έλληνες αθλητές, μία αποστολή και ένα μήνυμα που ξεπερνά τον αθλητισμό

Όταν η έμπνευση συναντά τη στήριξη και το όραμα γίνεται πράξη, τότε ο αθλητισμός αποκτά πραγματικό νόημα. Με την HELLENiQ ENERGY να βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της, η ελληνική ομάδα δίνει το παρών στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα δύναμης, ισότητας και επιμονής.

Ως Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, η HELLENiQ ENERGY στηρίζει έμπρακτα την ελληνική αποστολή, ενισχύοντας την προετοιμασία και τη διεθνή παρουσία των αθλητών που εκπροσωπούν τη χώρα μας στη μεγαλύτερη παγκόσμια διοργάνωση χειμερινού παραολυμπιακού αθλητισμού.

Οι άνθρωποι πίσω από τη γαλανόλευκη

Στις χιονισμένες πίστες της Ιταλίας αγωνίζονται η Παραολυμπιονίκης Εύα Νίκου, με τον συνοδό της Δημήτρη Προφέντζα, στο Αλπικό Σκι καθώς και ο Κωνσταντίνος Πετράκης, παραολυμπιακός αθλητής στο Snowboard.

Η παρουσία τους στους Αγώνες δεν περιορίζεται στο αγωνιστικό αποτέλεσμα. Αντανακλά τη σταδιακή εξέλιξη των χειμερινών παραολυμπιακών αθλημάτων στην Ελλάδα και τη δημιουργία μιας σταθερής βάσης για το μέλλον.

Μια αποστολή που εμπνέει, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων

Η επίσημη παρουσίαση της Ελληνικής Παραολυμπιακής Ομάδας πραγματοποιήθηκε στο “The Ellinikon Experience Centre”, σε μια εκδήλωση με ζεστή και αισιόδοξη ατμόσφαιρα, όπου αθλητές, συνοδοί και εκπρόσωποι της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής μοιράστηκαν τη χαρά και την ανυπομονησία πριν από το μεγάλο ταξίδι.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων της HELLENiQ ENERGY, κ. Σωτήρης Αναστασιάδης, υπογράμμισε ότι οι αθλητές έχουν, ήδη, κατακτήσει το σημαντικότερο βάθρο: εκείνο του παραδείγματος και της έμπνευσης, τονίζοντας πως η εταιρεία θα βρίσκεται δίπλα τους σε κάθε βήμα.

Όταν ο αθλητισμός γίνεται τρόπος ζωής

Η μακρόχρονη στήριξη της HELLENiQ ENERGY στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή συνοδεύεται και από δράσεις ευαισθητοποίησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μέσα από πρωτοβουλίες, όπως τα «Παραολυμπιακά Πανοράματα», εκατοντάδες μαθητές και πολίτες έχουν έρθει σε επαφή με τα παραολυμπιακά αθλήματα, ανακαλύπτοντας ότι ο αθλητισμός είναι πάνω από όλα συμμετοχή, αποδοχή και σεβασμός.

Γιατί τελικά, δεν μετρά μόνο το αποτέλεσμα.

Μετρούν και η διαδρομή, η επιμονή και η προσπάθεια.