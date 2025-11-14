Με μάσκες VR θα εμβολιάζονται τα παιδιά στο Παίδων «Αγία Σοφία»: Το VaccineHero ως ασπίδα για τον φόβο και τον πόνο

Τέλος στα δάκρυα των παιδιών μπροστά στη βελόνα, τα εμβόλια ή σε κάθε ιατρική εξέταση, βάζει το Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» με το ελληνικό VaccineHero του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το πιλοτικό πρόγραμμα VR.

Χάρη στη νεαρή επιστημονική ομάδα του VaccineHero αλλά και του δημιουργού του project, το νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» γίνεται το πρώτο στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί μάσκες VR ώστε οι μικροί «ασθενείς», τα παιδιά να μπορούν να κάνουν με άνεση εμβόλια ενώ «σώζουν» τον κόσμο.

Η τεχνολογία ανοίγει τον δρόμο της εικονικής πραγματικότητας, που έρχεται να ανακουφίσει, να αποσπάσει και, τελικά, να μειώσει τις δυσάρεστες εμπειρίες, να μειώσει τον φόβο και να προλάβει τις τραυματικές εμπειρίες.

Η ελληνική πρωτοπορία: Το VaccineHero του Μανώλη Γουάλλες

Πολύ πριν εμφανιστεί η εικονική πραγματικότητα στα ελληνικά νοσοκομεία, μια ομάδα νέων επιστημόνων στην Τρίπολη έστησε τα θεμέλια για μια επανάσταση στην παιδιατρική εμπειρία.

Ο Μανώλης Γουάλλες, καθηγητής Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, δημιούργησε με την ερευνητική του ομάδα το VaccineHero. Πρόκειται για μια εφαρμογή που μειώνει το άγχος των παιδιών κατά τον εμβολιασμό κατά 40%, μετατρέποντας την ένεση σε περιπέτεια φαντασίας.

«Η ιδέα γεννήθηκε από ένα προσωπικό βίωμα. Η σύζυγός μου είχε έντονο φόβο για τις βελόνες στην εγκυμοσύνη. Εκεί συνειδητοποίησα πόσο καθοριστική μπορεί να είναι η πρώτη παιδική εμπειρία με τον γιατρό», λέει στο iatropedia.gr ο κ. Γουάλλες.

Έτσι, αποφάσισε να αναπτύξει μια τεχνολογία που θα μετέτρεπε τον φόβο σε παιχνίδι.

Πώς λειτουργεί το VaccineHero

Με τη βοήθεια εικονικής πραγματικότητας, το παιδί φοράει μια μάσκα VR και «μπαίνει» σε έναν κόσμο όπου γίνεται ήρωας που πρέπει να σώσει τον κόσμο. Τη στιγμή που ο «μάγος» της ιστορίας του ακουμπά το χέρι, ο γιατρός πραγματοποιεί την ένεση, χωρίς το παιδί να το καταλάβει.

«Το πιο όμορφο είναι όταν, μόλις τελειώσει, το παιδί ρωτάει: “Πότε θα κάνουμε το εμβόλιο;”», λέει χαμογελώντας ο εμπνευστής της μεθόδου.

Η μέθοδος, που αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας (GAV Lab) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έχει ήδη εφαρμοστεί σε παιδιατρικά ιατρεία και σε δημόσιες δομές, όπως το Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου και το Νοσοκομείο Λακωνίας.

Παράλληλα, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον νοσοκομείων στην Ελβετία, τη Νορβηγία και τη Γερμανία, ενώ πρόσφατα βραβεύτηκε στον διεθνή διαγωνισμό Hejuba στην Ελβετία.

«Δεν μας ενδιαφέρει το επιχειρηματικό σκέλος», διευκρινίζει ο καθηγητής. «Το όνειρό μας είναι να μπορέσουμε να διαθέσουμε το VaccineHero δωρεάν, ώστε κάθε παιδί να έχει μια πιο ήπια και θετική εμπειρία με τον γιατρό».

Η ομάδα του ετοιμάζει ήδη νέες ιστορίες και επεκτάσεις της εφαρμογής για άλλες ιατρικές πράξεις, όπως αιμοληψίες και μικρές επεμβάσεις.

Η «Αγία Σοφία» το πρώτο νοσοκομείο με VR στην Ελλάδα

Το παράδειγμα του VaccineHero φαίνεται πως άνοιξε τον δρόμο για μια ευρύτερη χρήση της εικονικής πραγματικότητας στα ελληνικά νοσοκομεία. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε πρόσφατα την έναρξη του Virtual Reality Implementation Project στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», σε συνεργασία με το Shriners Children’s Hospital of Canada και την Immersive Technology Invincikids της Καλιφόρνια.

Η εφαρμογή, που για πρώτη φορά υλοποιείται σε παιδιατρικό νοσοκομείο της Ελλάδας, έχει στόχο να βελτιώσει την εμπειρία των νοσηλευόμενων παιδιών, μειώνοντας τον πόνο και το άγχος κατά τις ιατρικές πράξεις.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός, «η τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας δεν είναι απλώς ένα εργαλείο απόσπασης προσοχής, αλλά μια νέα μορφή φροντίδας, που βάζει το παιδί στο κέντρο της νοσηλείας».

Η συνεργασία, που πραγματοποιείται με την επιστημονική καθοδήγηση της Δρ. Argerie Tsimicalis του McGill University και της Βασιλικής Μάτζιου από την Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Νοσηλευτικής, φέρνει στην Ελλάδα τεχνογνωσία από τον Καναδά και τις ΗΠΑ, ανοίγοντας νέους δρόμους για την ανθρωποκεντρική παιδιατρική φροντίδα.

Η τεχνολογία ως «γέφυρα» εμπιστοσύνης

Και στις δύο περιπτώσεις –το VaccineHero και το πρόγραμμα VR του «Αγία Σοφία»– η τεχνολογία δεν αντικαθιστά τον γιατρό, αλλά ξαναχτίζει τη γέφυρα εμπιστοσύνης ανάμεσα στο παιδί και την ιατρική εμπειρία.

Η εικονική πραγματικότητα βοηθά το παιδί να αποσυνδεθεί από τον φόβο και να συμμετάσχει ενεργά σε μια ιστορία. Ο εγκέφαλος εστιάζει αλλού και το σώμα χαλαρώνει. Δεν είναι απλώς τεχνολογία. Είναι μια νέα μορφή ενσυναίσθησης.

Από την Τρίπολη μέχρι το μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο της χώρας, η Ελλάδα δείχνει ότι μπορεί να πρωτοπορήσει σε έναν τομέα όπου η επιστήμη, η ψυχολογία και η φροντίδα συναντιούνται.

Και ίσως, για πρώτη φορά, το παιδί να βγαίνει από το ιατρείο όχι με δάκρυα, αλλά με ένα χαμόγελο – και με τη βεβαιότητα πως τελικά, ήταν ο ήρωας της δικής του ιστορίας.

