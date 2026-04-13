Μετ’ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα στην Αθήνα: Ουρές χιλιομέτρων στην Κινέτα – Πού υπάρχουν προβλήματα

Η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την κίνηση στους δρόμους να έχει χτυπήσει «κόκκινο» σε αρκετά σημεία. Άλλοτε η κατάσταση είναι υποφερτή και άλλοτε οι οδηγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγάλες καθυστερήσεις.

Οι εκδρομείς που γυρίζουν στην Αττική συναντούν αυξημένη κίνηση κυρίως στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, όπου εντοπίζονται και τα μεγαλύτερα προβλήματα. Από τα Ίσθμια μέχρι την Κινέττα η κατάσταση είναι δύσκολη, ενώ στα διόδια της Ελευσίνας η εικόνα είναι κάπως καλύτερη, με μικρές μόνο αναμονές.

«Φραγμένη» η Αθηνών – Κορίνθου

Από το μεσημέρι της Δευτέρας του Πάσχα 13.04.2026, σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων, κυρίως από τους Αγίους Θεοδώρους μέχρι την Κινέτα και ιδιαίτερα στην Κακιά Σκάλα. Σε κάποια σημεία οι ουρές έφτασαν ακόμη και τα 50 χιλιόμετρα, με τα αυτοκίνητα να κινούνται σχεδόν σημειωτόν.

Τα προβλήματα ξεκίνησαν λίγο πριν το Κιάτο, γύρω στις 12 το μεσημέρι, και σε πολλές περιπτώσεις οδηγοί χρειάστηκαν μέχρι και 5 ώρες για να διανύσουν μικρές αποστάσεις.

Παρόμοια είναι η εικόνα και στην παλαιά εθνική οδό, η οποία έχει κλείσει από το ύψος της Κινέττας και για τέσσερα χιλιόμετρα, με συνέπεια τα αυτοκίνητα να οδηγούνται στη Νέα Εθνική Οδό.

Καλύτερη εικόνα σε Ελευσίνα και Αφίδνες

Στα διόδια της Ελευσίνας η κατάσταση άρχισε να βελτιώνεται από το απόγευμα και μετά, με την κυκλοφορία να γίνεται πιο ομαλή.

Χωρίς προβλήματα διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία στην Αθηνών-Λαμίας, όπου και εκεί νωρίτερα σημειώθηκαν καθυστερήσεις, ειδικά από τον Αυλώνα έως την Μαλακάσα και στα διόδια Αφιδνών.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στα διόδια των Μαλγάρων προς Θεσσαλονίκη, όπου σχηματίζονται ουρές πάνω από ένα χιλιόμετρο. Για να αποσυμφορηθεί η κατάσταση, οι μπάρες άνοιξαν αρκετές φορές για ελεύθερη διέλευση.

Πρόβλημα στο Ρίο, ομαλά στο λιμάνι του Πειραιά

Πίεση υπάρχει και στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, καθώς το πορθμείο δεν λειτουργεί λόγω ισχυρών ανέμων. Έτσι, όλη η κίνηση περνά από τη γέφυρα, με περίπου 2.500 οχήματα την ώρα.

Σύμφωνα με στοιχεία του Patrapress.gr, από τα μεσάνυχτα της Κυριακής έως και τις 9.30μμ της Δευτέρας από τη Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης», πέρασαν 29.000 οχήματα, με τον αριθμό των διελεύσεων να εκτιμάται πως θα ξεπεράσει τις 31.000.

Αντίθετα, στο λιμάνι του Πειραιά η επιστροφή γίνεται χωρίς προβλήματα. Τα πλοία φτάνουν το ένα μετά το άλλο, με χιλιάδες επιβάτες να επιστρέφουν από τα νησιά.

Μόνο σήμερα, από τις 06:00 το πρωί μέχρι τις 18:00, επέστρεψαν στην Αττική πάνω από 37.000 οχήματα, με την κίνηση να αναμένεται να συνεχιστεί έντονη και τις επόμενες ώρες.

Σε επιφυλακή η Τροχαία

Η Τροχαία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ μέχρι τις 22:00 ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας για φορτηγά άνω των 3,5 τόνων. Παράλληλα, γίνονται συνεχείς έλεγχοι για επικίνδυνες παραβάσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, κατά την περίοδο εξόδου του Πάσχα, από τις 3 Απριλίου έως και το Μεγάλο Σάββατο, εγκατέλειψαν τα αστικά κέντρα 664.962 οχήματα, με την επιστροφή να αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, καθώς και την Κυριακή του Θωμά.