Μετρό: Νεκρή γυναίκα που έπεσε στις γραμμές – Εκτός λειτουργίας η γραμμή 2 του σταθμού «Σύνταγμα»

Φριχτό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (12.2.26) στον σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα καθώς μία γυναίκα έπεσε στις ράγες και ανασύρθηκε νεκρή. Λόγω της απόπειρας αυτοκτονίας, έχει βγει εκτός λειτουργίας η «κόκκινη γραμμή» που περνά από τον συγκεκριμένο σταθμό.

Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν πως η γυναίκα «βούτηξε» στις ράγες του Μέτρο, στο Σύνταγμα, βρίσκοντας τραγικό θάνατο. Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, «στη Γραμμή 2 του Μετρό η κυκλοφορία προσωρινά διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη-Πανεπιστήμιο και Ακρόπολη-Ελληνικό, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας στον σταθμό Σύνταγμα».

Όπως διευκρινίζεται, «ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 2 είναι εκτός λειτουργίας και δεν υπάρχει ανταπόκριση με τη Γραμμή 3».

Αντίθετα, «ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 3 είναι ανοιχτός».

Οι επιβάτες καλούνται να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους με εναλλακτικές διαδρομές, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το άτομο που έπεσε στις ράγες έχει τραυματιστεί σοβαρά.