Μετρό: Κανονικά η 24ωρη λειτουργία του Σαββάτου στις Γραμμές 2 και 3 – Τα ολοήμερα δρομολόγια των λεωφορείων

Κανονικά θα λειτουργήσουν μετρό και λεωφορεία σήμερα Σάββατο (29.11.2025), στο πλαίσιο της 24ωρης λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών, ειδικά στις Γραμμές 2 & 3 του Μετρό καθώς και σε συγκεκριμένα δρομολόγια λεωφορείων.

Τα σωματεία εργαζομένων στις συγκοινωνίες ανέστειλαν τη μεταμεσονύκτια στάση που είχε εξαγγελθεί για μετρό και λεωφορεία και το επιβατικό κοινό θα μπορεί να εξυπηρετηθεί χωρίς διακοπές κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ κάθε Σάββατο -που αφορά τις γραμμές 2 και 3 του Μετρό, τις γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ, καθώς και επιλεγμένες λεωφορειακές νυχτερινές γραμμές- έχει ήδη συμπληρώσει αρκετές εβδομάδες εφαρμογής, από τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Από το πρώτο κιόλας Σάββατο 24ωρης λειτουργίας, οι επιβάτες που χρησιμοποίησαν μετρό, τραμ και νυχτερινά λεωφορεία ξεπέρασαν τις 50.000, με την κίνηση μετά τις 3 τα ξημερώματα να χαρακτηρίζεται ως πρωτόγνωρη για το αθηναϊκό μετρό.

Σήμερα, τα πιο πρόσφατα συνολικά στοιχεία επικυρώσεων για την 24ωρη λειτουργία σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, καταγράφουν πλέον 60.000 επικυρώσεις σε ένα Σάββατο, δείχνοντας ότι το επιβατικό κοινό εξοικειώνεται και αξιοποιεί περισσότερο τις νυχτερινές διαδρομές.

Ολοένα και περισσότεροι πολίτες επιλέγουν πλέον τα ΜΜΜ για μετακινήσεις τη νύχτα του Σαββάτου, είτε για εργασία σε βάρδιες, είτε για διασκέδαση και ασφαλή επιστροφή στο σπίτι χωρίς αυτοκίνητο.

Στη Γραμμή 2 του Μετρό, οι συχνότητες διέλευσης έχουν ως εξής:

Από 22:00 έως 00:20 τα δρομολόγια εκτελούνται κάθε 10 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα.

Από 00:20 έως 05:30 η συχνότητα διαμορφώνεται στα 15 λεπτά.

Από 05:30 έως 07:00 τα δρομολόγια είναι κάθε 12 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα

Από 07:00 έως 10:00 κάθε 10 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα

Στη Γραμμή 3 του Μετρό (Πλακεντία – Δημοτικό Θέατρο):

Από 22:00 έως 00:20 τα δρομολόγια είναι κάθε 9 λεπτά.

Από 00:20 έως 02:00 έως 05:30, η συχνότητα είναι ανά 15 λεπτά.

Από 05:30 έως 07:00 τα τρένα διέρχονται κάθε 10 λεπτά.

Από 07:00 έως 10:00 η συχνότητα επανέρχεται στα 9 λεπτά.

Στις Γραμμές Τ6 (Πικροδάφνη – Σύνταγμα) και Τ7 (Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα):

Από 22:00 έως 00:30 η συχνότητα διαμορφώνεται ανά 15 λεπτά και στις δύο γραμμές.

Από 00:30 έως 05:30 η συχνότητα διαμορφώνεται στα 25 λεπτά.

Από 05:30 έως 10:00 οι συχνότητες είναι κάθε 12 λεπτά και στις δύο γραμμές.

Οι λεωφορειακές γραμμές 24ωρης λειτουργίας

164 Στ. Αγ. Δημήτριος – Κάτω Ηλιούπολη – Αργυρούπολη – Τερψιθέα

221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία

608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου

703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος(μέσω Θηβών)

842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός

049 Πειραιάς – Ομόνοια

Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος

Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη

Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια.

040 Πειραιάς – Σύνταγμα

11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία

Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών

Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών

Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών

Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό.

400 Πειραιάς – Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας

500 Πειραιάς – Κηφισιά

790 Γλυφάδα – Περιστέρι – Ανθούπολη

Χ14 Σύνταγμα – Κηφισιά.

Στάση εργασίας σε Μετρό και Τραμ από 10:00 έως 14:00

Σήμερα Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, ημέρα κηδείας του εργαζόμενου της ΣΤΑ.ΣΥ που έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας την περασμένη Τετάρτη, οι Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό και το Τραμ δεν λειτούργησαν από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, λόγω στάσης εργασίας που κήρυξαν οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ.

Η μεταμεσονύχτια λειτουργία του Σαββάτου των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί αναχώρησαν:

ΜΕΤΡΟ – Γραμμή 1 (Πειραιάς – Κηφισιά):

από Κηφισιά και Πειραιά στις 09:15,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 09:31 και προς Πειραιά στις 09:49,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 09:34 και προς Πειραιά στις 09:47,

από Αττική προς Κηφισιά στις 09:39 και προς Πειραιά στις 09:42.

Γραμμές 2 & 3:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 10:05,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 09:49, ​

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 09:49,​​

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 09:42,​

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 09:47,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 09:10,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 08:30.

Οι σταθμοί του Μετρό θα ανοίξουν και πάλι για το επιβατικό κοινό – μετά το τέλος της στάσης εργασίας – στις 2 το μεσημέρι.

ΤΡΑΜ – Γραμμή 7:

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 08:29 και ο πρώτος στις 14:29,

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 08:43 και ο πρώτος στις 14:58.

Γραμμή 6:

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 08:34 και ο πρώτος στις 14:22,

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 09:18 και ο πρώτος στις 15:06.

Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):