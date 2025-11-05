Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνει για ένα μήνα – Πώς θα μετακινούνται οι επιβάτες

Το Μετρό Θεσσαλονίκης θα κλείσει από τη Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025 και για έναν μήνα, ώστε να γίνουν δοκιμαστικά δρομολόγια για την επέκτασή του προς την Καλαμαριά.

Ενόψει του προσωρινού κλεισίματος του Μετρό, ο ΟΑΣΘ και η Τροχαία Θεσσαλονίκης διαμορφώνουν «κοινό μέτωπο» για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, με τη νέα λεωφορειακή γραμμή Μ1 και η ενίσχυση τριών ακόμη γραμμών του οργανισμού με επιπλέον λεωφορεία και αυξημένη συχνότητα.

Όπως επισημαίνει σε σημερινή του ανακοίνωση ο ΟΑΣΘ, εκτός από τη δημιουργία της Μ1, ο οργανισμός θα ενισχύσει με επιπλέον λεωφορεία τρεις γραμμές και συγκεκριμένα: