Μετρό: Εκκενώθηκε ο συρμός στον σταθμό «Μοναστηράκι» λόγω καπνών

Συναγερμός σήμανε στον σταθμό του μετρό «Μοναστηράκι», ο οποίος έκλεισε προληπτικά το απόγευμα της Τετάρτης (12.11.2025).

Ο συρμός του μετρό άρχισε να βγάζει καπνούς με αποτέλεσμα να θεωρηθεί απαραίτητη η ακινητοποίησή του στον σταθμό Μοναστηράκι.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΣΤΑΣΥ, υπήρξε έντονη μυρωδιά μετά από φρενάρισμα και το τρένο εκκενώθηκε, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Οι επιβάτες κατευθύνθηκαν σε ασφαλές σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καπνοί δεν οφείλονταν σε πυρκαγιά.

Ο συρμός που είχε το θέμα αποσύρθηκε και έφεραν άλλον για να εξυπηρετήσει τους πολίτες που υπέστησαν την ταλαιπωρία.